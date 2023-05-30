CHP'li Cihaner'den seçim yorumu: Net bir yenilgidir; sorumluluk almaya hazırız

Eski Cumhuriyet Savcısı ve eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner, kendisinin kurduğu, "Gelecek İçin Biz" ekibinin sosyal medya hesabından yapılan gönderiyi paylaştı. Seçim sonuçlarının değerlendirildiği mesaj, "Sorumluluk alın, gereğini yapın" başlığıyla yayınlandı. CHP için "net bir yenilgi" olarak değerlendirilen seçim sonucu hakkında yapılan açıklamada, "Partimizin ve ülkemizin birikimi en büyük umudumuzdur. Mücadeleye ve sorumluluk almaya hazırız" denildi.

CHP içinde “Gelecek için Biz” hareketini başlatan ve partinin 37. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlığa aday olan Cihaner, seçim sonuçlarının değerlendirildiği mesajı, sosyal medya hesabından paylaştı. Seçim sonucunun "yenilgi" olarak nitelendirildiği mesajda, "Yenilginin faturasının depremzedelere, Kürt seçmene, sığınmacılara ve seçmene çıkaran yaklaşımları da kabul edilemez buluyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Israrla kongrelerin ve kurultayın ertelenmesi, zamana yayılması parti geleneklerine ve

hukukuna aykırıdır" mesajının yer aldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet döneminin en önemli seçimi olarak gördüğümüz 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimini geride bıraktık. Sürecin detaylı ve soğukkanlı değerlendirilmesi mutlaka yapılacaktır. Ancak şu tespitler yapılabilir: Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilmiştir. Partimiz, tüm elverişli koşullara rağmen ve kazanılması muhakkak bir seçimde oyunu arttıramamış ve TBMM'nde daha az milletvekili ile temsil edilecektir. AKP/MHP ve destekçisi partiler TBMM çoğunluğunu elde etmişlerdir. AKP/MHP iktidarına karşı yeni bir "merkez sağ inşası" taktiği tutmamıştır.

"TEK BİR İSTİFAYA İNDİRGENMEYECEK BOYUTTADIR"

Partimiz açısından ortaya çıkan tablo net bir yenilgidir. Kaybedilen yalnızca bir seçim değil geleceğe duyulan umutlar olmuştur. Geriye geniş kesimleri etkileyen bir güvensizlik kalmıştır. Ancak bu tabloya rağmen sürecin karar alıcıları ve destekleyenler bir özeleştiri yapmak ve sorumluluk almak yerine sonucu bir başarı olarak kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Yalnızca seçim günü iletişimi ve seçim güvenliğindeki hatalar bile tek bir istifaya indirgenemeyecek boyuttadır.

"SORUMLULARDAN SİYASETTEN HESAP SORMADAN BİR 'DEĞİŞİM' GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ"

Milletvekili listelerinin belirlenmesinden özellikle ikinci tur ittifak politikalarına, parti içi demokratik mekanizmaların yok edilmesinden örgütlerin hukuksuzca görevden alınmasına/istifa ettirilmesine, ideolojisizlikten siyasetin kampanyaya indirgenmesine, sağın boş alkışlarını alan 'değişimlerden' danışman siyasetine kadar bir dizi yanlış yok sayılmaktadır. Bu hataların muhasebesi yapılmadan, sorumlulardan siyaseten hesap sormadan bir 'değişim' gerçekleştirilemez.

"YEREL SEÇİMLERİN DE BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMASINA NEDEN OLACAKTIR"

Hele hele hatalarda payı olanlar tarafından hiç gerçekleştirilemez. Parti yönetiminin önümüzdeki yerel seçimleri bahane ederek aynı politikalar ve kadrolarla devam etme eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. Bu tutum yerel seçimlerin de başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olacaktır.

"PARTİ KARAR ALICILARININ 'YIĞINAKTA YAPTIĞI HATALAR' BU SONUÇTA ASIL BELİRLEYENDİR"

Sorunların ve tartışmaların 'seçim öncesi, şimdi yeri ve zamanı değil' denilerek halı aftına süpürülmesi,

bilinçli ve kaybettiren bir taktik olmak kullanılmaktadır. Partililerimiz bu yaklaşıma prim vermemelidir.

Bu arada yenilginin faturasının depremzedelere, Kürt seçmene, sığınmacılara ve seçmene çıkaran yaklaşımları da kabul edilemez buluyoruz. Sonuç sadece yarışın adaletsizliğine indirgenemez. Parti karar alıcılarının 'yığınakta yaptıkları hatalar' bu sonuçta asıl belirleyendir.

"MÜCADELEYE VE SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ"

Tüm siyasi partiler seçim sürecinde ve sonrasında kurultaylarını yapmışken durum değerlendirmesi için bile ısrarla kongrelerin ve kurultayın ertelenmesi, zamma yayılması parti geleneklerine ve hukukuna aykırıdır.

Bu tespitler ışığında; Tüm karar alıcıları sorumluluk amaya ve siyasi gereğini yapmaya davet ediyoruz. Güçlü bir şekilde şunu da vurgulamak isteriz; Partimizin ve ülkemizin birikimi en büyük umudumuzdur. Mücadeleye ve sorumluluk almaya hazırız. Geçmişi biz kurduk, geleceği de biz inşa edebiliriz."