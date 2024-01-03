'İzmir'de kadın aday' seçeneği güçleniyor: CHP kulislerinde öne çıkan isim belli oldu

31 Mart seçimleri yaklaşırken partilerin adaylık çalışmaları da son hız devam ediyor. Bu kapsamda CHP’de gözler Perşembe günü toplanacak Parti Meclisi'ne (PM) çevrildi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre ana muhalefet partisinin ocak ayı sonuna doğru açıklamayı planladığı yerlerden İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 'kadın aday' seçeneği güçlenirken, kulislerde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in ismi öne çıkıyor.

İSTANBUL İLÇELERİ AÇIKLANACAK

Yeniden aday gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için 5 Ocak Cuma günü Haliç Kongre Merkezi’nde aday tanıtım toplantısı yapılacak.

Bu çerçevede, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yeniden aday gösterilebileceği ve PM’nin onayına sunulabileceği belirtiliyor.

ÇERÇİOĞLU YİNE AYDIN'DAN

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun adaylığı netleşmesine karşın, PM onayına sunulmamıştı. Kulislerde, Çerçioğlu’nun adaylığının, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilme ihtimali nedeniyle açıklanmadığı iddiaları yayılmıştı. Parti yönetimi ise Çerçioğlu’nun İzmir adaylığının hiç gündeme gelmediğini, ancak bu ilden aday olacağı iddialarının bile seçmende tepkiye yol açtığını, yine Aydın’dan aday gösterileceğini ifade ediyorlar.

KARALAR VE SEÇER'E KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Çerçioğlu'nun yanı sıra, partinin yaptırdığı anketlerde, memnuniyet oranı yüksek çıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilme olasılığı da yüksek görülüyor.

'BÜYÜKERŞEN ANCAK KENDİSİ İSTEMEZSE ADAY GÖSTERİLMEZ'

CHP yönetimi, uzun yıllar belediye başkanlığı yapan bazı belediye başkanlarını ise değiştirme eğiliminde. Bu çerçevede 5 dönem belediye başkanlığı yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan Ülgür yeniden aday olmadı.

5 dönemdir Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükşerşen ise bu yönde bir karar almadı. CHP kurmaylarına göre artık Eskişehir’in “simgesi” haline gelen Büyükerşen’in isteği dışında yerine başka bir ismin aday gösterilmesi olasılık dahilinde görülmüyor.

Büyükerşen’in artık 6.dönem için aday olduğuna dikkat çeken parti kaynakları,"Büyükerşen, seçmen memnuniyeti en yüksek belediye başkanlarımızdan. Ama 'artık değişim olsun' diyenler de çok fazla. Kendisi istediği sürece aday olur, ‘artık yeter’ derse de partinin işini kolaylaştırır" görüşünü dile getiriyorlar.

TEKİRDAĞ'DA DA KADIN ADAY

CHP’de olan Tekirdağ’da mevcut başkan Kemal Albayrak’ın yeniden aday gösterilmesi düşük olasılık görülüyor. CHP kulislerinde, önceki dönem Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in belediye başkanlığına aday gösterileceği konuşuluyor.