'Tevhid' bayrağı taşıyan adama yumruk atan Ege Akersoy'un ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yumruk attım

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 1924'te kaldırılan hilafet makamı, İsrail - Filistin hattındaki çatışmalar üzerinden İslamcı kesimler tarafından son günlerde yeniden gündeme getiriliyor.

Bazı Yargıtay kararlarında da 'terör örgütü' olarak tanımlanan Hizb ut-Tahrir'in yayın organı Köklü Değişim tarafından 17 Aralık'ta düzenlenen mitingde "Tek ümmet, tek devlet, tek çözüm hilafet" gibi sloganlar atılmış, "Filistin hilafetle kurtulur" gibi pankartlar açılmıştı.

Bu gösteriye dair herhangi bir gözaltı bilgisinin yansımaması ise ayrıca dikkati çekiciydi.

Tam 100 yıl önce kaldırılan bir makamın geri getirilmesine yönelik çağrılar, kamuoyunda gerginliğe yol açtı. Ege Akersoy, "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü sırasında Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir adlı şahsa yumrukla saldırdıktan sonra tutuklandı.

Kamuoyunda tartışmalar sürerken Akaersoy'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in aktardığına göre üniversite öğrencisi şunları söyledi:

"Ben Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Benim babam Emekli Binbaşıdır. Ben de milliyetçi yetiştirildim. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de bir Türk vatandaşından Türk bayrağını taşımasını beklerken, karşımdan gelen yeşil üzeri Arapça yazılı bayrak taşıyan şahsa hitaben; 'Sen Türk Vatandaşı değil misin? hassas zamandayız' dedim.

Kendisi de bana, 'İstediğimi taşırım' dedi. Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yakınıma gelince kendimi korumak için kendisine yumruk attım. Kendisini sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım. Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı söylemde bulunmadım. Sadece Türk Vatandaşı olduğunu düşündüğüm şahsı uyarmak istedim. Olaydan sonra etraftan tanımadığım bir kişi de bana vurdu. Bana vuran kişiden şikayetçiyim."

İFADESİNDEN: BAYKAR'A STAJ İÇİN BAŞVURDUM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Ege Akersoy'u TCK 216/1’den Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanması istemiyle sevk etti.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nde de aynı ifadeyi veren Akersoy ek olarak şunları söyledi:

"(...) O bana dokundu, beni itti, yakınıma girdi. Yakınıma girince kendimi korumak için yumruk attım, pişmanım. Bu bana yakışmayan bir hareketti. Hayatım boyunca hiçbir suç işlemedim. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği’nde son sınıf öğrencisiyim. İkinci dönem Baykar’da İHA geliştirmesi projesinde staj yapacağım. Pişmanım. Güncel şehit haberleri varken bizim kendi değerlerimiz olan şeyleri ön plana çıkarmak gerekir dedim."

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