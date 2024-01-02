Özgür Özel, Barış Vakfı Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barış Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tahmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

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Özgür Özel, Barış Vakfı Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barış Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tahmaz ve Yönetim Kurulu üyeleriyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Özel, ziyarette çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında şu notla paylaştı:

"Barış Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tahmaz ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Genel Merkezimizde bir araya geldik."

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