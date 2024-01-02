Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı bugün parti genel merkezinde ziyaret etti.

Yerel seçimler ve Ankara'nın geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtilen görüşmede; Yavaş’ın, Uysal’a Ankara’da beş yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan özet faaliyet raporunu sunarak bilgi verdiği bildirildi.