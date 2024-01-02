Seçil Erzan ve Fatih Terim arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı

'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen fon vurgununda, DenizBank'ın, İstanbul Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şube müdürü Seçil Erzan ile Fatih Terim arasındaki mesajlaşmaları ortaya çıktı.

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Seçil Erzan ve Fatih Terim arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı

Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fenando Muslera gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra onlarca kişiyi 'Fatih Terim Fonu'yla milyonlarca lira dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın tutuklandığı dosyadan her gün yeni bir ayrıntı çıkıyor.

MESAJLAŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Son olarak Patronlarindünyası'ndan Toygun Atilla, Seçil Erzan ve Fatih Terim arasındaki mesajlaşmaları yayınlandı.

Atilla'nın haberine göre, Adli Bilişim Uzmanı, Siber Suçlar ve Güvenliği Uzmanı Recep Kalaycı tarafından incelenen bilirkişi raporu bugün itibarı ile savcılık soruşturma dosyasına girdi.

553 sayfalık raporda, Seçil Erzan'ın mağdurlarla yaptığı mesajlaşma ve Whatsapp trafiği ortaya koyuldu.

İşte Atilla'nın yayınladığı mesajlaşmalar şöyle:

Seçil Erzan ve Fatih Terim arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı - Resim : 1

Seçil Erzan ve Fatih Terim arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı - Resim : 2

Seçil Erzan ve Fatih Terim arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı - Resim : 3

Seçil Erzan ve Fatih Terim arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı - Resim : 4

Seçil Erzan ve Fatih Terim arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı - Resim : 5

Seçil Erzan ve Fatih Terim arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı - Resim : 6

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