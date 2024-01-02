TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan 'Maçoğlu Kadıköy'den aday olacak' iddiasına yanıt

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala partilerin seçim hazırlıkları hız kazandı.

Son yıllarda önce Ovacık ardından Tunceli'de yapılan çalışmalarla kamuoyunda ilgili çeken Tunceli Belediye Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun İstanbul'da bir ilçeden aday olacağı iddia edilmişti.

Gazeteci Barış Yarkadaş, dün katıldığı bir televizyon programda Maçoğlu'nun İstanbul Kadıköy'den aday olacağını söylemişti.

TKP'DEN YANIT

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ‘Komünist Başkan’ lakabıyla tanınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun önümüzdeki yerel seçimde İstanbul’da aday gösterileceği iddialarına yönelik açıklama yaptı.

Tele1.com.tr’den Egehan Erkün’e konuşan Okuyan; Maçoğlu’nun, seçmenlere yönelik araştırmalar doğrultusunda İstanbul’un 4 ilçesinde adaylığının görüşüldüğünü aktardı.

4 İLÇEYİ SIRALADI

Henüz kesin bir karar alınmadığını söyleyen Okuyan, “Alternatiflerden bir tanesi Kadıköy. Henüz bağlanmış bir karar yok. Böyle bir ihtimal var. İstanbul’da birkaç ilçe üstünde duruluyor. İzmir’de bir olanak var mı bunları değerlendiriyoruz. İstanbul’da Kadıköy, Bakırköy, Şişli ve Üsküdar üzerinde duruluyor” dedi.

"KADIKÖY EN GÜÇLÜ OLASILIKLARDAN BİRİ"

Kadıköy’de yapılan araştırmalarda, seçmenin Maçoğlu’na yönelik önemli ölçüde isteği olduğunu söyleyen Okuyan, şunları dile getirdi:

“Kadıköy’de böyle bir istek var seçmen bazında. Dolayısıyla bu istek belli ölçülerde bizi etkiliyor. Dikkate alacağımız şeylerden birisi. En güçlü olasılık demeyelim de en güçlülerden bir tanesi.”

"BİR KAÇ GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK"

Yerel seçimlere yönelik seçmen araştırmalarının sürdüğünü belirten Okuyan, “Uzun süredir bir yoklama yapıyoruz. Hem kendisiyle, hem bağlı bulunduğu kurumla, hem de biz TKP olarak. Çok uzun sürmeyecek. Perşembe günü ilan edilecek diye bir şey henüz yok. Birkaç gün içinde belli olacak ve kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

"TİP TEKLİF GÖTÜRMÜŞ OLABİLİR"

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP), Maçoğlu’na adaylık teklifi yaptığı iddialarına yönelik de konuşan Okuyan, “Türkiye İşçi Partisi adaylık teklifi götürmüş olabilir, bizi ilgilendirmiyor. Biz aylardır Sayın Maçoğlu’yla bir değerlendirme süreci içindeyiz. Kendileri de parti değişikliğini doğru bulmadıklarını dile getiriyordu. Bu taraflarla pek ilgilenmiyoruz. Her parti isteyebilir. Ama bizim resmi bir bilgimiz yok. Maçoğlu, çok büyük olasılıkla TKP’den aday olacak.” dedi.