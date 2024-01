Veli Ağbaba'dan 'Kılıçdaroğlu' hatırlatmalı yumruk atan genç açıklaması: Şimdiye kadar yumruk attığı için kim tutuklanmış merak ediyoruz

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba dün İstanbul'da yapılan “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” mitinginde hilafet bayrağı açan kişiye yumruk atılmasıyla ilgili konuştu.

Veli Ağbaba, iktidarın İsrail'e karşı yürüttüğü politika ve dün İstanbul'da yapılan mitingde hilafet bayrağı açan kişiye yumruk atan yurttaşın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Ağbaba, şunları söyledi:

"Bunların milliyetçiliği, bunların boykotu TBMM'de nescafeyi yasaklamak, Starbucks'ta oturma eylemi yapmak. Eğer samimiyseniz, birazcık içinizde Filistinli çocuklara karşı acıma duygusu varsa ticari ilişkileri kesersiniz, giden gemileri engellersiniz. Gemilerin önünü kesin yiğitseniz, samimiyseniz. İkiyüzlü bunlar. Bu kadar ikiyüzlülük bu kadar herhalde tarihte görülmemiştir. Bir tarafta her gün gemiler kalkıyor İsrail'e, İsrail askerlerinin içliğine kadar Türkiye temin ediyor, her gün onlarca gemi gidiyor. Bir kısım gemilerin sahiplerinin Erdoğan'ın çocukları olduğu iddiası var, bu konuda hiçbir açıklama yapmıyorlar ama diğer tarafta Filistin ve Gazze için miting yapıyorlar. Tam ikiyüzlülük. İlişki kesilecekse ticari ilişkilerini kes bakalım. İktidarsın, baban cumhurbaşkanı, kes bakalım yiğitsen İsrail'le ilişkilerini ya da eğer çok yiğitsen Malatya Kürecik'teki füze kalkanını kapat, bakalım Filistin için samimi misin değil misin. Gazze'de her gün ölen çocuklar ve sevkiyatı yapan Türk gemileri, ikiyüzlü bunlar. İş adamlarına ayar veriyor, ayağını denk alması gereken biri varsa sensin, senin hükümetin. Milletin aklıyla alay etmeye devam ediyorlar.

'TÜRKİYE ADETA ANAYASAYI KORUYANLARIN TUTUKLANDIĞI, ANAYASAYA KARŞI BAYRAK AÇANLARIN SERBESTÇE DOLAŞIP PROPAGANDA YAPTIĞI BİR ÜLKE HALİNE GELDİ'

Bir kepazeliği dün gördük. Rejime ve anayasaya karşı miting yapıldı. Hilafet bayraklarını, IŞİD bayraklarını Türkiye gördü. Bunlar hakkında bir tane savcı çıkıp soruşturma açamadı, adeta rejime ve anayasaya karşı bir miting. Hilafet bayrağı sallayan birine yumruk attığı için tutuklanan bir genç. Şimdiye kadar yumruk attığı için kim tutuklanmış merak ediyoruz. Önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunuldu, yumruklar atıldı. Bir tane tutuklama olmadı. Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde taşlı, sopalı saldırı oldu, bir tane gözaltı yok. Rejime, cumhuriyete, laikliğe sahip çıkan bir genç tutuklanıyor. Türkiye adeta anayasayı koruyanların tutuklandığı, anayasaya karşı bayrak açanların serbestçe dolaşıp propaganda yaptığı bir ülke haline geldi. Dünkü miting AKP'nin aslında gerçek yüzünü de ortaya koyuyor. Hilafet isteyen, rejim değişsin isteyen bir siyasetle karşı karşıyayız. Ama herkes bilsin ki cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe sahip çıkan milyonlarca insanımız var. Kadın-erkek eşitliğinin ve demokrasinin olmadığı bir ülkeyi hayal ediyorlar ama o hayalleri kursaklarında kalacaktır."

Kaynak: ANKA