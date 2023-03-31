İYİ Parti'nin seçim hesabı: 'Akşener masaya dönünce oylar artmaya başladı'

2023 seçimlerine iki aydan az bir zaman kala, cumhurbaşkanı adayları netleşti. Milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'da YSK'ya teslim edileceği ve seçim sürecinin hızlanacağı günlerde, ittifakların liste çalışmaları da hızlandı.

İttifaklar ve adaylar çalışmalarını sürdürürken, seçimle ilgili parti temsilcilerinin görüş ve fikirleri de daha yakından izlenmeye başlandı. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın sorularını yanıtladı. Özlale, 14 Mayıs'ta en az 80 vekil beklentisi olduğunu dile getirerek "90 vekil üzeri sevindirir" değerlendirmesini yaptı. Özlale, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan kalkması ile düşen oyların 6 Mart'ta masaya dönmesi ile yeniden yükselmeye başladığını söyledi.

ORTAK LİSTE TARTIŞMALARI

Özlale, Millet İttifakı’nın parlamento seçimine hangi formülle gideceği sorusu üzerine "CHP ile süren görüşmeler var. İki partinin ortak listeyle girmesi halinde ekstradan milletvekili çıkartabileceğimiz bazı küçük şehirlerde mutlaka CHP ile ortaklık yapacağız." ifadelerini kullandı.

Özlale, altılı masadaki diğer partilerin CHP ile olan liste müzakerelerinde taraf olmak istemediklerini belirterek "Biz CHP ile ortak illerde ortak aday çıkartacağız. Kapıları tamamen kapatmadık. CHP dedi ki, ‘Bak bu kadar il var’. Bu illerde ortak adayla çıkarsak biz daha fazla milletvekili çıkartıyoruz. Burada da iş birliği içerisindeyiz. Diğer dört partinin CHP ile olan liste müzakeresinde biz bir taraf olmak istemiyoruz." dedi.

Özlale aynı zamanda ortak listenin büyük illerde değil küçük illerde yapılacağını söyleyerek, kaç şehirde ortak liste oluşturulacağı konusunda henüz bir netlik olmadığını söyledi.

80 İLE 100 ARASI VEKİL HEDEFİ

Özlale, İYİ Parti olarak kaç vekil çıkarmayı hedefledikleriyle ilgili soruya "80 ile 100 milletvekili arasını hedeflediğimizi söyleyebiliriz. 80’in altı şaşırtır, 90’ın üzeri sevindirir." dedi. Akşener'in masadan kalkmasıyla düşen oyların masaya tekrar oturduğu gün itibarıyla artmaya başladığını söyleyen Özlale "Siyaset normale dönmeye başlayınca insanlar 2-6 Mart arasındaki süreci daha iyi anlamaya başlayınca, belediye başkanlarıyla güçlendirilmiş formülün sahada etkisini görmeye başlayınca oyumuz artmaya başladı." dedi.

"YAVUZ'UN AÇIKLAMALARI BİZE YARAR SAĞLAMADI"

Yavuz Ağıralioğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini söylemesi ve ardından İYİ Parti'den istifa etmesi ile ilgili de konuşan Özlale "Yavuz benimle farklı siyasi görüşlere sahip, hayata bakışımız farklıydı. Fakat ben Yavuz’la partide sık sık fikir alışverişinde bulunuyordum, fikirlerimizi çarpıştırıyorduk. Bazen gülüyorduk, bazen anlaşamıyorduk ama partide benim sohbetimin olduğu biriydi. O yüzden katıldığım televizyon programında ‘Ben ondan razıyım’ dedim. Bu benim Yavuz’la ilgili, bir arkadaşı olarak pozitif düşüncelerim. Ama bence yaptığı açıklamalar partinin hiçbir şekilde görüşünü yansıtmadığı için partiye de yarar sağlamadı." ifadelerini kullandı.

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