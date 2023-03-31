AKP'nin seçim beyannamesi hazırlıklarında sona gelindi

AKP, Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılında yapılacak 14 Mayıs seçimlerine "Doğru adımlarla yola devam" sloganıyla girecek. Hazırlıklarında sona gelinen seçim beyannamesi üzerindeki son rötuşlar, gelecek hafta toplanacak Merkez Karar Yönetim Kurulunda (MKYK) yapılacak.

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AKP'nin seçim beyannamesi hazırlıklarında sona gelindi

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde bir yandan milletvekili adaylarının belirlenmesi için çalışma yürüten AKP, bir taraftan da "seçim beyannamesi" hazırlıklarını sürdürüyor.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un başkanlığında uzun süredir üzerinde çalışılan seçim beyannamesinde sona gelindi. Beyanname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 3 Nisan'da yapılması planlanan MKYK toplantısında ele alınacak ve nihai şeklini alacak.

22 Temmuz 2007 seçimine "Durmak Yok Yola Devam" sloganıyla giren AKP, "doğruluk" ana temasının öne çıkacağı 2023 seçim beyannamesinde "Doğru adımlarla yola devam" sloganını kullanacak.

Kaynak: AA

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AKP 2023 seçim
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