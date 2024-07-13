İYİ Parti'nin İstişare Toplantıları Başladı: Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Özeleştiri' Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye'yi yeniden inşa etmek, iddiamızı gerçekleştirmek üzere buradayız. Bize ömür ve misyon biçenler iyi bilsinler ki; İYİ Parti'nin ömrü ve misyonunu ancak ve ancak Türk Milleti belirler" dedi.

Son Güncelleme:
İYİ Parti'nin İstişare Toplantıları Başladı: Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Özeleştiri' Vurgusu

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar Değerlendirme Toplantısı kentteki bir termal otelde başladı. Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Hakan Şeref Olgun, partinin genel merkez yönetimi, milletvekilleri ve teşkilat üyeleri katıldı.

Genel Başkan Dervişoğlu, toplantının basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, "Ancak ne sadece kurultay yapmakla ne de sadece genel başkan değişimiyle veya parti kurullarının yeniden oluşturulmasıyla milletimizin bize verdiği mesajın bizden istediği değişimin hakkını verdiğimizi iddia edemeyiz. Seçimlerde aldığımız işaretlerin istişaresini yapmak zorundayız. Bizi kuran millet iradesinin özünde istişarenin temel şart olduğunu da hep hatırlamak mecburiyetindeyiz" dedi.

'BİZ TÜRKİYE'NİN YANGININI SÖNDÜRMEK ZORUNDA OLAN BİR SİYASİ HAREKETİZ'

Dervişoğlu, parti olarak özeleştiri yapmak için Ayfonkarahisar'da bir araya geldiklerini belirterek, "Biz Türkiye'nin yangınını söndürmek zorunda olan bir siyasi hareketiz. Ancak tüm bunlardan önce eski resimleri bir kenara bırakıp aynaya bakmak durumundayız. Ben aynaların gücüne ve gerçekliğine inananlardanım. Aynaların kimseye torpil yapmadığını, kimseye yalan söylemediğini bilenlerdenim. Bu yüzden aile meclisimizde olacağız. Önce kendimizi konuşacağız. Neleri yanlış yaptıysak bir daha yapmamaya yeminli olacağız. Kimsenin yanlışı diğerinden önemsiz, kimsenin doğrusu diğerinden önemli olmayacak. O nedenle de her şeyi masaya koyup tartışacağız. Geçmişe saplanmadan ama hesabını vererek, bugünü azaltmadan ama hakkını vererek, geleceği kutsamadan ama değerini bilerek konuşacağız. Önce biz konuşacağız, sonra milletle konuşacağız" diye konuştu.

'İYİ PARTİNİN ÖMRÜNÜ VE MİSYONUNU TÜRK MİLLETİ BELİRLER'

Dervişoğlu açıklamasının son bölümünde, "İYİ Parti, hesaplaşacağı tek yerin ise ona 22 yıldır kan kusturan iktidar olduğunu hiçbir zaman unutmamaktadır. İşte biz bu hesabı görmenin yolunu aramak için buradayız. Türkiye'yi yeniden inşa etmek iddiamızı gerçekleştirmek üzere buradayız. Bize ömür ve misyon biçenler iyi bilsinler ki İYİ Parti'nin ömrü ve misyonunu ancak ve ancak Türk Milleti belirler. İYİ Parti olarak biz ekonomiyi bataktan, adaleti vesayetten, nüfus ve sınır güvenliğini zilletten kurtardığımızda ve parlamenter sistemi yeniden tesis ettiğimizde şehirlerimizi, doğamızı, suyumuzu ve toprağımızı yeniden abat ettiğimizde kardeşliğimizi, cumhuriyetimizi, demokrasimizi, milli gurur ve birliğimizi yeniden imar ettiğimizde milletimize karşı görevimizi tamamlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Afyon
Son Güncelleme:
Promosyon Yarışı Sürüyor! Vakıfbank Emeklilere Verdiği Ücreti Güncelledi Promosyon Yarışı Sürüyor! Vakıfbank Emeklilere Verdiği Ücreti Güncelledi
Yeniden Refah'ta 'Erdoğan' Krizi: Belediye Başkanı Partisinden İstifa Etti Belediye Başkanı Partisinden İstifa Etti
Herkes O Isırığın Peşinde... Somer Sivrioğlu Köfteye Lezzet Katan Sırrı Açıkladı Herkes O Isırığın Peşinde... Somer Sivrioğlu Köfteye Lezzet Katan Sırrı Açıkladı
TFF Seçimi Öncesi Spor Bakanı Hakkında Flaş İddia: Seçimlere Müdahale mi Etti? TFF Seçimi Öncesi Spor Bakanı Hakkında Flaş İddia
ÇOK OKUNANLAR
Muhalefet Partilerinden 7 Vekil AKP'ye mi Geçiyor? Muhalefet Partilerinden 7 Vekil AKP'ye mi Geçiyor?
Milyonlarca Çalışan Bekliyor Ama... İşte Asgari Ücrete Ara Zam Yapılmamasının Nedeni İşte Asgari Ücrete Zam Yapılmamasının Nedeni
Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 Yıl Önceki Paylaşımı Gündem Oldu Akımdan Ölen Kişinin Paylaşımı Gündem Oldu
Türkiye Bu Olayı Konuşuyor! 'Elektrik Akımı' Faciası Göz Göre Göre Mi Geldi? 'Elektrik Akımı' Faciası Göz Göre Göre Mi Geldi?
Ülkü Ocakları'na Bağlı Trol Hesapları O İsim Yönetiyormuş! 'Solcu Gözüyle Yazıyorum' Ülkü Ocakları'na Bağlı Trol Hesapları O İsim Yönetiyormuş!