İYİ Partili Türkkan: Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, partisinin genel başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine yaptığı itiraz sonra 2 parti arasında yaşanan ayrıma yönelik açıklamada bulundu.

Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Sakin olmak gerek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı, 2 Mart'ta 'aday' konulu toplantısını Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. 5 saati aşan toplantının ardından 6 liderin imzasıyla ortak açıklama yapıldı ve aday konusunda 'ortak bir anlayışa' varıldığı ifade edildi. Parti liderlerinin kurmaylarıyla görüş alışverişi yapacağı ve ittifakın cumhurbaşkanı adayının 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantıyla duyurulacağı açıklandı.

Akşener, ertesi gün partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, adaylık için CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olmaya çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddettiklerini söyleyen Akşener, "Geldiğimiz noktada İyi Parti bir kıskaca alınmış bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir" dedi.

Liderlerin ortak imzalı metnine atıfta bulunarak, “bir tırnak içi ‘anlayışa’ varıldı” diyen Akşener'e, Kılıçdaroğlu videolu cevap verdi. Kılıçdaroğlu "Ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm ve birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

Bir gün sonra CHP lideri 10 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldi. Ardından Akşener'in katılmadığı bir Millet İttifakı toplantısı yapıldı. Beşli masadan adayın hafta başında açıklanacağı kararı çıktı.