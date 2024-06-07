İYİ Partili başkan, Abdullah Çatlı'nın adını Nevşehir’de bir meydana verdi

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Susurluk Kazası’nda ölen ülkücü mafya lideri Abdullah Çatlı’nın adını kentteki bir meydana verdi.

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İYİ Partili başkan, Abdullah Çatlı'nın adını Nevşehir’de bir meydana verdi

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 1996’da devlet-mafya ilişkisini ortaya çıkaran Susurluk Kazası’nda ölen ülkücü mafya lideri Abdullah Çatlı’nın adını bir meydana verdi.

Çatlı, 1978’de yedi Türkiye İşçi Partilinin öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı başta olmak üzere siyasi cinayetler, uyuşturucu kaçakçılığı ve kontrgerilla faaliyetlerle biliniyor.

Dün düzenlediği basın toplantısında Nevşehirli Abdullah Çatlı’nın adının Borsa Kavşağı’na verildiğini söyleyen Arı, kararın meclis toplantısında alındığını belirtti.

Abdullah Çatlı'nın abisi Zeki Çatlı, "28 yıldır beklediğimiz cevabı bugün aldık. Bu gün tarihe not düşülecek bir gün. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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