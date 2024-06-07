İstanbul-Ankara arasında mekik dokuyordu! SGK başkanın makam aracı tasarrufa takıldı, artık kendi parasını ödüyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, İstanbul-Ankara arasında mekik dokuyan 3’üncü aracını İstanbul’da bırakmak zorunda kaldı. İkamet ettiği evi ile Türkiye Kalkınma Bankası’ndaki makamı İstanbul’da, SGK’daki makamları Ankara’da olan Kaya’yı bankaya ait olan makam aracı her hafta pazartesi günleri İstanbul’dan Ankara’ya getirip boş dönüyor, cuma günleri de boş gelip İstanbul’a götürüyordu. İktidar, yayımladığı tasarruf genelgesiyle başta Kaya olmak üzere benzer durumdaki yöneticilerin makam aracıyla şehirlerarası seyahat etmesini yasakladı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Emekli 10 bin lira aylık alırken 3 koltuk ve 3 makam arabasıyla kamuoyu gündemine gelen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, İstanbul-Ankara arasında mekik dokuyan 3’üncü aracını İstanbul’da bırakmak zorunda kaldı. İkamet ettiği evi ile Türkiye Kalkınma Bankası’ndaki makamı İstanbul’da, SGK’daki makamları Ankara’da olan Kaya’yı bankaya ait olan makam aracı her hafta pazartesi günleri İstanbul’dan Ankara’ya getirip boş dönüyor, cuma günleri de boş gelip İstanbul’a götürüyordu. İktidar, yayımladığı tasarruf genelgesiyle başta Kaya olmak üzere benzer durumdaki yöneticilerin makam aracıyla şehirlerarası seyahat etmesini yasakladı. Kaya’nın artık İstanbul’daki evine bilet parasını kendi cebinden ödediği uçakla gidip geldiği öğrenildi.

İKİ MAAŞ ALIYOR

SGK Başkanı Raci Kaya’nın bu görevinin yanı sıra SGK Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nda yönetim kurulu başkanlığı görevi bulunuyor. Kaya’nın biri Audi A6, diğeri VW Passat marka olan iki aracı iki ayrı kamu bankasına ait görünüyor. Kiralık bu iki aracın yanı sıra ayrıca Kalkınma Bankası’na ait yine Passat marka makam aracı olan Kaya’yı bu araç haftada iki kez İstanbul-Ankara arasında evden işe, işten eve taşıyordu.

Sözcü’nün haberi üzerine Kaya’nın araçla yaptığı İstanbul-Ankara seyahatine son vermek zorunda kaldığı, hemen ardından yayımlanan tasarruf genelgesine de bu tür savurganlıkları önlemeye yönelik özel madde konduğu öğrenildi. Halen SGK Başkanlığı ile SGK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden dolayı SGK’dan iki ayrı maaş ve ücret aldığı belirtilen Kaya’nın Kalkınma Bankası’ndaki görevinden dolayı maaş ya da temettü almadığı belirtildi.

ŞEHİRLERARASI ARAÇ KEYFİ BÖYLE BİTTİ

Raci Kaya’nın uzun süre devam ettirdiği makam aracıyla şehirlerarası seyahat uygulaması, tasarruf genelgesiyle tüm memurları bağlayacak şekilde yasaklandı. Genelgede, “Memuriyet mahalli dışındaki görevlere (şehirlerarası, merkezden taşraya ve taşradan merkeze vb) zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmeyecektir. Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait araçlar, kamu kurumlarınca izin alınmadan hiçbir şekilde kullanılmayacak” ifadesi dikkat çekti.