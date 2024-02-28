İYİ Parti'li Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürüldü

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazı üzerine İYİ Parti'nin Ankara/Mamak adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

CHP’den 22. Dönem Kırşehir Milletvekili seçilen ve 31 Mart seçimlerinde CHP’den Ankara Mamak Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan, ancak partisi tarafından üçüncü kez aday gösterilmeyen Hüseyin Bayındır CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti.

CHP’den istifa eden Hüseyin Bayındır, “Ben Atatürkçü ve Cumhuriyetçi kimliğimle ömrümü CHP’ye verdim ve şahsıma verilen bütün görevleri en iyi şekilde yerine getirdim. Bu süreçte Ankara Mamak’ta üç kez Belediye Başkanlığına aday oldum. Sürekli benim çalışmalarımın görmezden gelinmesini, oyalanmayı da içime sindiremedim. 31 Mart seçimleri önce yapılan tüm anketlerde birinci çıkmama rağmen partim CHP yine beni görmezden geldi. İYİ Parti şahsımı partiye davet edince, ben de bu daveti onur bilerek CHP’den istifa ettim ve İYİ Parti’ye katıldım. İnşallah 31 Mart seçimlerde Mamak’ta İYİ Parti olarak seçimi kazanacağız ve bizi görmezden gelenlere en iyi cevabı vereceğiz. Mamak’ta seçimi Atatürk’ün izinden gidenler kazanacak” demişti.