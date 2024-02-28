İmamoğlu: 5 yıldır ismim geçmedi ama TRT'ye de adalet getireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu.

İktidarı "çıldırttığını" söyleyen İmamoğlu, "Çok çalışmaya büyün arkadaşlarımla gayret ettim. Onları çalışkanlığımızla 18 günde deli ettim, 5 yılda çıldırtacağım demiştim, vallahi çıldırdılar. Bu kardeşiniz göreceksiniz, bundan sonra da ahlaklı ve erdemli bir şekilde çalışmaya devam edecek, söz veriyorum. Eski ne deniyordu, 'Çalıyor ama çalışıyor'. Artık bu millet ne diyor, hem çalmıyor hem de çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İBB ve şirketlerinin sık sık denetlendiğini dile getiren İmamoğlu, "KİPTAŞ'ı bizden önce 12 yıl boyunca hiç denetlemediler. Denetlenmekten asla kaçınmayız. Bizim milletimize hesap verme zorunluluğumuz var" dedi.

'TRT DAHİL 12 TELEVİZYON REKLAMLARIMIZI BİLE ALMADILAR'

Devlet televizyonu TRT'nin tarafsız yayıncılık yapmadığını belirten Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'de medya diye bir var mı yok mu belli değil. 12 tane televizyon, TRT dahil, bırakın benim haberimi vermeyi, parasıyla reklamlarımızı bile vermeme kararı aldılar. TRT kimin, milletin. TRT'nin her kuruşu sizin cebinizden çıkıyor. Ama o televizyonda, 16 milyonun belediye başkanıyım, adım bile geçmedi. 3 yıl, 5 yıl sonra Allah'ın izniyle bu memleketin her kurumuna olduğu gibi TRT'ye de adalet gelecek, bugünlerin arşivini açacağız, bir tane Ekrem İmamoğlu bulamayacağız. Ama unuttukları bir şey var, bu milletin hafızası iyiyi de unutmayacak kötüyü de unutmayacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu milletin birliğine, kardeşliğine, bizim emeğimize müdahaleleri, mücadeleleri... Beni ne kadar yıldırmaya çalışsalar da, ben söyleyeyim kardeşim, ben yılmam ben yıldırırım, yıldırırım. Ben vazgeçmem. Bakın neler yaptılar daha geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı itiraf etti, engellemeye çalıştım dedi. Pek engelleyebildi mi? Engelleyemezsin kardeşim, ben öyle bir koşarım ki, nefes nefese kalır yarı yolda yere yığılırsın. Benim enerjime dayanamazsın, çünkü benim arkamda 16 milyon insan var. Sen insanlardan uzaklaştın. Şükürler olsun oy vermese bile bana dua eden insanlar var bu şehirde."