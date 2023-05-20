İYİ Partili Yılmaz 'KKM canavarı'na karşı uyardı: Erdoğan'a oy vermek ekonominin batmasına izin vermektir

İYİ Partili Bilge Yılmaz, büyüyen KKM tehdidine karşı uyarılarda bulunarak, "Erdoğan'a oy vermek ülkenin batmasına izin vermektir" dedi.

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İYİ Partili Yılmaz 'KKM canavarı'na karşı uyardı: Erdoğan'a oy vermek ekonominin batmasına izin vermektir

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iktidarın yarattığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) tehlikesine ilişkin uyarılarda bulundu.

Yılmaz, “Erdoğan’a oy vermek ekonominin batmasına izin vermektir” dedi.

Yılmaz sosyal medya paylaşımının tamamında şunları söyledi:

KKM bir canavara dönüştü ve Türkiye ekonomisini yutmasına çok az kaldı! Erdoğan iktidarının kendi eliyle yarattığı bu canavarın tek hedefi sahibinin, Erdoğan'ın, siyasi ömrünü uzatmak. Bugün devlet KKM adı altında dolara %36 faiz ödüyor. Akıllara zarar bu faiz hepimizin cebinden çıkıp dar bir grubun cebine giriyor. Bu düpedüz servet transferidir! Erdoğan'a oy vermek hem bunu onaylamak hem ekonominin batmasına izin vermektir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bilge Yılmaz İYİ Parti Kur Korumalı Mevduat (KKM) Recep Tayyip Erdoğan
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