Özgür Özel: 28 Mayıs işsizlik referandumudur

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda muhalefete oy verenlerin ikinci turda oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vermesi durumunda seçimi kazanacaklarını söyledi.

Özgür Özel: 28 Mayıs işsizlik referandumudur

Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda parti otobüsü üzerinden halka seslenen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçimi kazandıkları takdirde Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini ifade etti.

Özel, "28 Mayıs'ın Suriyelilerin kalma ya da gitme referandumu" olduğunu belirterek, "'Suriyeliler kalsın' diyenler Tayyip Bey'e, 'gitsin' diyenler Kemal Bey'e oy verecekler. 28 Mayıs işsizlik referandumudur. 'Sürsün' diyenler Tayyip Bey'e, 'bitsin' diyenler Kemal Bey'e oy verecektir. 28 Mayıs yoksulluk referandumudur. 'Bir eli yağda bir eli balda olanlar karnını doyurmaya devam etsin' diyenler Tayyip Bey'e, 'artık yoksulluk bitsin, aile sigortası gelsin, işsizlik bitsin, asgari ücret temel ücret olmasın, enflasyon yenilsin' diyenler Kemal Bey'e oy verecekler. Karar senin Aydın" ifadelerini kullandı.

İlk turdaki seçimlerde yüzde 12'nin üzerinde oy kullanmamış seçmen olduğuna dikkati çeken Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen tur bize oy atan her bir oyun sandığa gelmesini bekliyoruz. Sizin ikna edeceğiniz kararsızları, ayrıca geçen seçim başka oy kullanıp şimdi hatanın farkına varanları sandığa getirmenizi bekliyoruz. Muhalefete, geçen seçim 1. turda oy vermiş herkes gelip tekrar oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na verirse bu seçimi ne yaparlarsa yapsınlar zaten kazanıyoruz. Her biriniz sandığa gelme, gelmeyeni getirme konusunda gayret etmeye söz veriyor musunuz?"

Programda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilikte öncü olduğunu, seçimleri kazandıkları takdirde bu anlayışı Türkiye genelinde uygulayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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