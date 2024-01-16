İYİ Parti'de istifa!

Adana İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nda aralarında kurucu meclis üyelerinin de bulunduğu 130 kişi istifa etti. Grup, istifa dilekçelerini partiye teslim etti.

İYİ Parti'de istifa!

Adana İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nda 130 kişi istifa etti.

Aralarında kurucu meclis üyelerinin de bulunduğu 130 kişi istifa dilekçelerini partiye teslim ederken, grup adına konuşan Göktürk Güngör, "31 Mart seçimleri öncesinde Türkiye genelinde İYİ Parti’den istifaların artması sonucunda biz de burada istifa ediyoruz. Bugün bu sayının 300’e ulaşmasını bekliyoruz. İYİ Parti kurucularından olan arkadaşlarımız ve üyelerin inançları kalmadı" dedi.

"İNSANLARA YÜZÜM KALMADI"

İYİ Parti Çukurova kurucu üyesi Nuray Güray ise, şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti'de istifa! - Resim : 1

"Ben İYİ Parti’nin Çukurova ilçe kurucu üyesiyim. Benim maddi ve manevi çok desteğim oldu. Eşim, dostum ve akrabalarım bana inanıp güvendi. Ben de Meral Akşener’e bir kadın olarak inanmıştım. Yanında olmak istemiştim. Baktım ki bu yaptığımız çalışmaların hiçbir şekilde karşılığı olmadığını gördüm. Bu nedenle eşime ve dostuma bu çatı altında yürüyelim nasıl diyebilirim. Yüzüm kalmadı. O nedenle istifa ediyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem

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