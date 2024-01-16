Bakan Koca'dan yatağa bağımı hastalara 'yerel seçim' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimlerinde yatağa bağımlı hastaların oy kullanabilmesi için uyarıda bulundu.

İşlemler için son günün 17 Ocak olduğunu hatırlatan Bakan Koca, konuya ilişkin bugün sosyal medya hesabı X’ten şu paylaşımı yaptı:

“Bakanlığımız, yatağa bağımlı hastalara seyyar sandıkta oy kullanma imkanı sağlıyor. Bunun için öncelikle, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan kişilerin seçmen olup olmadığı E-Devlet üzerinden veya http://ysk.gov.tr adresinden kontrol edilmelidir. Yatağa bağımlı kişi seçmense, http://ysk.gov.tr adresinde bulunan veya İlçe Seçim Kurullarından temin edilecek Seyyar Sandık Talep Formu alınmalıdır. Bu formla birlikte, ‘Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu’ veya ‘Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu’ ibaresinin yer aldığı sağlık raporuyla form, İlçe Seçim Kuruluna veya İlçe Seçim Kuruluna gönderilmek üzere muhtarlığa teslim edilmelidir. İşlemler için son gün 17 Ocak.”

Kaynak: ANKA