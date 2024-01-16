Bakan Koca'dan yatağa bağımı hastalara 'yerel seçim' uyarısı

Yerel seçimler öncesi yatağa bağımlı yaşayan hastalarla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "Bakanlığımız, yatağa bağımlı hastalara seyyar sandıkta oy kullanma imkanı sağlıyor" dedi.

Bakan Koca'dan yatağa bağımı hastalara 'yerel seçim' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimlerinde yatağa bağımlı hastaların oy kullanabilmesi için uyarıda bulundu.

İşlemler için son günün 17 Ocak olduğunu hatırlatan Bakan Koca, konuya ilişkin bugün sosyal medya hesabı X’ten şu paylaşımı yaptı:

“Bakanlığımız, yatağa bağımlı hastalara seyyar sandıkta oy kullanma imkanı sağlıyor. Bunun için öncelikle, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan kişilerin seçmen olup olmadığı E-Devlet üzerinden veya http://ysk.gov.tr adresinden kontrol edilmelidir. Yatağa bağımlı kişi seçmense, http://ysk.gov.tr adresinde bulunan veya İlçe Seçim Kurullarından temin edilecek Seyyar Sandık Talep Formu alınmalıdır. Bu formla birlikte, ‘Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu’ veya ‘Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu’ ibaresinin yer aldığı sağlık raporuyla form, İlçe Seçim Kuruluna veya İlçe Seçim Kuruluna gönderilmek üzere muhtarlığa teslim edilmelidir. İşlemler için son gün 17 Ocak.”

Kaynak: ANKA

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri Fahrettin Koca
CHP'li Gül Çiftçi Binici'den seçmenlere çağrı: Tüm vatandaşlarımızı listelerini kontrol etmeye çağırıyoruz "Seçmen listelerini kontrol etmeyen tüm vatandaşlarımızı listelerini kontrol etmeye çağırıyoruz"
Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı
İYİ Parti’nin Ankara planı... Aday için neden AKP bekleniyor? Aday için neden AKP bekleniyor?
2024 Renault Clio fiyatı herkesi çok şaşırttı! Dev indirim dönemi başladı 2024 Renault Clio fiyatı herkesi çok şaşırttı! Dev indirim dönemi başladı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu önde? İşte son oy oranları... İmamoğlu mu, Kurum mu önde? İşte son oy oranları...
İddia: DEM Parti'nin CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu 'CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu'
Kulis: Erdoğan kararını savunurken 'Onları bana bırakın' dedi Erdoğan kararını savunurken 'Onları bana bırakın' dedi
Bahadır Erdem: Olan şu, İYİ Parti yönünü Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na çevirmiş durumda Bahadır Erdem: İYİ Parti yönünü Cumhur İttifakı'na çevirmiş durumda
Bloomberg'in iddiası: Mehmet Şimşek'e 'Davos'a gitme' diyen Erdoğan'ın 'gerekçesi' ortaya çıktı Mehmet Şimşek'e 'Davos'a gitme' diyen Erdoğan'ın 'gerekçesi' ortaya çıktı