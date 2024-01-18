İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları için tarih verildi: 'Görüştüğümüz isimler var'

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları ile ilgili “İstanbul’da da Ankara’da da görüştüğümüz isimler var. Milletvekili olacağını sanmıyorum. Özellikle İstanbul’da hemen hemen bütün ilçe adaylarımız belli. Ankara’da çoğu yerde adaylarımız var. Ocak ayını biraz geçebilir açıklanması... En geç iki hafta içinde, şubatın başı gibi açıklanır” dedi.

İYİ Parti, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından, 2024 yerel seçimlerine “hür ve müstakil” girme kararını almıştı. 2019 yerel seçimlerinde toplam yüzde 7,45 oy alan ve herhangi bir büyükşehir, il belediyesi başkanlığı kazanamayan İYİ Parti, 14 Mayıs Genel Seçimleri’nde toplam yüzde 9,902 oy almıştı.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burak Akburak, dün Ankara’da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akburak, yerel seçime ilişkin çeşitli açıklamalar da yaptı.

Burak Akburak, 2014-18 arası AKP’den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Enver Yılmaz’ın İYİ Parti’nin Ordu adayı olmasının aday olmak isteyenlere cesaret verdiğini belirterek, “Çok iyi metropol şehirlere talibiz. Özellikle Antalya’ya çok güçlüyüz. Adana’nın birçok ilçesinde değişik sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ordu’da kartlar yeniden dağılıyor. Ordu’yu alacağız. Enver Bey’in İYİ Partinin adayı olması özellikle AK Parti camiasında şaşırtıcı karşılandı. Aday olmayı düşünüp cesareti olmayan birçok insanı cesaretlendirdi diye düşünüyoruz. Aldığımız geri dönüşler öyle” dedi.

“YÜKSELİŞTE OLDUĞUMUZU GÖRÜYORUZ. KİMİNE GÖRE BİR BUÇUK, KİMİNE GÖRE İKİ PUAN ARTIŞ SÖYLENİYOR”

Akburak, İYİ Parti’nin yerel seçimlere “Hür ve müstakil” girme kararı sonrası oy potansiyellerinin artıp artmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Yükselişte olduğumuzu görüyoruz. Kimine göre bir buçuk, kimine göre iki puan artış söyleniyor. Biz de çevremizden de görüyoruz. Özellikle ilk bu yolda kamuoyu tarafından satın alınmadı aslında hür ve müstakil giriş. Tam olarak anlamlandırılamadı. Televizyonlarda her gün bu konuşuldu. 46 yaşındayım, hayatımda ilk defa ‘meclis üyesi istifa etti’ diye; ana habere haber olduğunu gördüm. Üçüncü yol denkleminde CHP değil aslında AK Parti kaybediyor. Şehir şehir analiz ederseniz bazı yerlerde CHP, bazı yerlerde ak parti çok büyük sıkıntıya girecek. Bizim derdimiz kendimiziz. Flulaşmış parti görüntüsünde CHP yanında yedek güç gibi durmuyoruz. Artık bize oy verebilirsiniz diyoruz rahat rahat. Bunun konforunu aday belirleme sürecinde yaşıyorum. Bizim için avantaj, diğer siyasi partiler için dezavantaj…”

Akburak, “seçimlere bağımsız olarak katılma kararının zamanı” ile ilgili eleştirilerin anımsatılması üzerine; “Şimdi diyorlar ki tek başına girmek için yerel seçimler sırası mıydı? Tam da sırası. Çünkü CHP’li belediyelerdeki o yapı o kadar cıvık bir hale gelmiş ki… Bu yolu yalnız yürümek kaçınılmaz…Biz mevcudiyetimizi ve istikbalimizi CHP ile birlikte kurmadık” diye karşılık verdi.

“18 ŞUBAT GİBİ DÜŞÜNÜYORUZ ADAY TANITIM TOPLANTISI, LANSMAN, SEÇİM BEYANNAMESİNİ”

Akburak, yerel seçim kampanyasını üç aşamada yürüteceklerini belirterek, “Kampanya koordinatörlüğü, 3 faz... İlk faz 10 gün içerisinde paylaşacağız, kampanya öncesi hazırlık. Genel politika ile ilgili bir kampanya, akabinde de yerel seçimlerle ilgili faz, ana temalarımız sloganlar seçim müzikleri, aday toplantısı. 18 Şubat gibi düşünüyoruz aday tanıtım toplantısı, lansman, seçim beyanname” dedi.

“ONLAR RİSKE GİREBİLDİ Mİ? GİREMEDİLER...YOK İSTANBUL KAYBEDİLİRSE TÜRKİYE GİDERMİŞ...GEÇEN SEÇİM TÜRKİYE’Yİ KAYBETTİK, AYIP”

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı neden desteklemediklerine ilişkin, “Biz onları Cumhurbaşkanı adayı olarak düşünüyorduk, Cumhurbaşkanı yardımcısı düşündük, sonra baktık Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı arttı bir yola girdik dönemedik… Onlar riske girebildi mi? Giremediler. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. İYİ Parti artık bu kapıyı kapattı geçmişte kaldı önümüzde 2024 seçimleri var oldukça da önemli. Yok İstanbul kaybedilirse Türkiye gidermiş...Geçen seçim Türkiye’yi kaybettik, ayıp ya” açıklamasını yaptı.

“OCAK AYINI BİRAZ GEÇEBİLİR AÇIKLANMASI...İKİSİNİ YAKIN ZAMANLARDA AÇIKLAYABİLİRİZ. EN GEÇ 2 HAFTA İÇİNDE, ŞUBATIN BAŞI GİBİ AÇIKLANIR”

Akburak, İYİ Parti’nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının ne zaman açıklanacağına yönelik soruyu, “İstanbul’da da Ankara’da da görüştüğümüz isimler var, milletvekili olacağını sanmıyorum. Özellikle İstanbul’da hemen hemen bütün ilçe adaylarımız belli diyebiliriz. Ankara’da çoğu yerde adaylarımız var. Ocak ayını biraz geçebilir açıklanması...İkisini yakın zamanlarda açıklayabiliriz. En geç iki hafta içinde, şubatın başı gibi açıklanır. Ankara’da lansman düşünüyoruz, şubatın ikinci haftası gibi” diye yanıtladı.

“HERKESİN OY VEREBİLECEĞİ BİR ADAY OLACAK...BU SEÇİMLERDE MİLLET İYİ PARTİ’YE SAHİP ÇIKACAK”

Akburak, İYİ Parti’nin Ankara ve İstanbul adayının siyasi profilinin sağ kökenli olup olmayacağına yönelik soruya; “Herkesin oy verebileceği bir aday olacak… Biz 100 yıllık siyasi partiye ve 22 yıllık Cumhuriyet tarihinin en güçlü iktidarına karşı yol yürüyeceğiz diyoruz, biz zor olan doğru yolu seçtik… Bugün Türkiye’deki en önemli markalardan biridir Meral Akşener. Artık bu ülkede CHP-AK Parti üzerinden siyaset yapılmamalı, bu millete zarar veriyor. Bence bu seçimlerde millet, İYİ Parti’ye sahip çıkacak. Ülke bize teveccüh gösterecek bu teveccühle 2028’de bambaşka şeyler olabilir. İyi partinin başarısı 2028 için çok önemli… Olası bir iktidar değişimi için İYİ Parti bu seçimlerden yüksek bir oyla çıkmalı” yanıtını verdi.

“KENDİMİZE YÜZDE 10 ÇITA KOYDUK”

Akburak, yerel seçimlerdeki oy potansiyellerinin ne olup olamayacağına yönelik soruya; “Kendimize yüzde 10 çıta koyduk oy oranı olarak yerel seçimde. Şu kadar belediye tahminimiz var demiyoruz” diye yanıtladı. “Tahmin edilenden düşük bir oy alınması halinde İYİ Parti’nin tabela partisi haline dönüşebilme durumunun” olup olmadığına ilişkin soruya, “Biz bu riski aldık” dedi.

“ORDU, AKSARAY, NEVŞEHİR’İ ALACAĞIZ”

Akburak, Cumhur İttifakı’nın 2019 yılında kazandığı büyükşehir ve il belediyelerinde de iddialı olduklarını belirterek, “Nevşehir’i biz alacağız göreceksiniz. Vekil adayı oldu oylarımızı yüzde 100 artırdı. En az yüzde 10…Aydın’ın birçok ilçesinde çok iyi yol alacağız. Efeler’i alacağımız düşünüyorum. Ordu, Aksaray, Nevşehir’i alacağız” dedi. Akburak, İYİ Parti’nin Iğdır öznelinde 2019 gibi “DEM’e kazandırmama” stratejisinin izlenebileceğini söyledi. Diyarbakır, Mardin, Ağrı gibi illerde de aday çıkaracaklarını ifade eden Akburak, “Her yerde çıkarıyoruz, Diyarbakır’da da adayımızı belirlemek üzereyiz” dedi.

Akburak, son zamanlarda İmamoğlu ve Akşener’in görüşüp görüşmediğine ilişkin sorulan soruya “Hayır görüşülmedi” yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA