İYİ Parti'den iptal kararı: 'Eğer mümkün olursa...'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK saldırısında şehit olan askerler nedeniyle bu hafta sonu Antalya’da düzenlenecek Yerel Seçim İstişare Kampı’nın iptal edildiğini duyurdu.

Zorlu, bugün Antalya’da yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Çok acı bir haber aldık, Irak’ın kuzeyinde hain terör örgütünün saldırısı neticesinde şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Bu vesileyle öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine, kederli yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Biz bu hafta sonu gerçekleştireceğimiz Yerel Seçim İstişare Kampı’nı ve aday tanıtım toplantılarımızın tümünü genel başkanımız sayın Meral Akşener’in kararları doğrultusunda iptal ettik. Çünkü bugünler teröre karşı milletçe siyaset üstü bir anlayışla bir arada olmamız gereken, milli birliğimizi muhafaza ederek teröre karşı dimdik durmamız gereken bir dönem. İnşallah hep birlikte hain PKK terör örgütünün bu emellerine ulaşmasını engelleyeceğiz ve son terörist, mücadelemiz devam edecek ortadan kaldırılana kadar.

Erteledik, ilerleyen bir dönemde bu kampın gerçekleştirilmesi tabii teknik olarak zaman kısıtı var, yerel seçime gidiyoruz, eğer mümkün olursa gerçekleştireceğiz önümüzdeki tarihlerde de aday tanıtım toplantılarımızı yeniden Antalya bölgesinde gerçekleştirmeyi planlayacağımızı düşünüyorum. Şu an tek düşüncemiz bir an önce bu terörle mücadelenin hızlı ve daha etkin bir şekilde ilerlemesi ve hain PKK terör örgütünün ortadan kaldırılmasıdır.

Kaynak: ANKA