İYİ Parti Sözcüsü Zorlu tarih verdi: 'Meral Akşener'in açıklamaları siyasette önemli bir başlangıç olacak'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da yapacağı konuşmanın siyasette ‘önemli bir başlangıç’ olacağını belirtti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin haftalık Başkanlık Divanı toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Kocaeli Derince Limanı’nda bir siloda meydana gelen patlamaya ilişkin ifadelerle başlayan Zorlu, "Yaralıların olduğu bilgisi verildi, az önce yetkililerle ben görüştüm. Bunun bir toz patlaması yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı yönünde incelemeler sürüyor. İnşallah bir can kaybımızın olmamasını diliyoruz" diye konuştu.

‘TÜRK SİYASETİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM’

Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta önemli açıklamalarda bulunacağını belirterek şunları söyledi:

Başkanımız, 28 Mayıs'ın ardından seçim sonuçlarını analiz etmek, irdelemek için ciddi bir çalışma yürütüyordu. İnşallah 26 Ağustos tarihinde Afyon Kapalı Spor Salonu'nda saat 16.00'da Sayın Genel Başkanımız vatandaşlarımıza hitap edecek. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü vesilesiyle bazı etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Özellikle 26 Ağustos'a dikkat çekiyorum, burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını da ifade etmek istiyorum.