İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır’dan Sinan Ateş cinayetine sert tepki

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır’dan öldürülen eski ülkü ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayetine tepki gösterdi.

Üçüncü Sakarya Olağan Kurultayı'nda konuşan Dikbayır “Bu ülkenin iki tane özel harekat polisini çakallara, torbacılara şoför yaptınız. Ankara'nın göbeğinde ülkü ocakları genel başkanına kıydınız. Yazıklar olsun. Bu işin failleri belliyken, tiyatro oynuyorsunuz" dedi.