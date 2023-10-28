İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'manidar' mesaj: Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 6’ncı yıldönümü töreninde açıklamalarda bulundu.

Akşener, sahneye dün tahliye edilen Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile çıktı.

Akşener, burada yaptığı açıklamalarda üstü kapalı mesajlar verdi. Akşener, İYİ Parti’nin kuruluşunun 6’ncı yıldönümünü kutlarken, "Dağılmamızı, parçalanmamızı isteyenlere inat kocaman bir aileyiz ve 6 yaşındayız. Sinmemizi, vazgeçmemizi bekleyenlere inat, bugün buradayız, 6 yaşındayız. 6 yılı hiç de kolay geçirmedik. Birileri gibi yan gelip yatmadık. Memleketimizi köşe bucak gezdik. Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik. Kalkılınca oturulabilir diye asla kalkmadılar. Birileri gibi sırça köşklere kapanmadık. Birileri gibi milletimize üstten bakmadık" ifadeleri kullandı.

Gazze’de yaşanan insanlık dramına ilişkin de konuşan Akşener, "Katil Netanyahu'nun yanında duranlar derhal bu haksızlığa, soykırıma, zalimliğe, mezalime son verin. Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum; miting yapmak güzeldir, keşke bir hafta önce bir hafta önce yapsaydınız. İç politika malzemesi haline getirmek günahtır ayıptır. Türkiye'nin sağduyulu biçimde Gazze mezalimine son vermesini sağlamaktır" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem