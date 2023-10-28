Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu üzerinden 22 gün geçti.

Savaşın şiddeti giderek artarken, iki tarafında can kayıpları artıyor.

Sivil hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştiren İsrail, dün bir süredir beklediği kara harekatını başlattı ve Gazze'ye yoğun bir bombardıman gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'de yaşanan can kayıplarına işaret ederek İsrail'e bir çağrıda bulundu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır. Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi’ne, İstanbul Atatürk Havalimanı’na davet ediyorum."

Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir.



İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 28, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem