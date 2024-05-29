İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan CHP'ye 'yumuşama' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetteki "yumuşama" adımlarına tepki göstererek, "Millet muhalefete avukatlık görevi verir, yumuşama görevi vermez. Bence tüm bunlar CHP’ye fayda sağlamaz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuştu. Siyasetteki normalleşme adımlarını değerlendiren Dervişoğlu, normalleşme adımının iktidar tarafından atılması gerektiğini vurguladı.

Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerine altılı masada imzaladıkları 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme' dönüş programını hatırlatan Dervişoğlu, "Geçmişte attığımız imzanın arkasında durmak gibi bir sorumluluk hissediyoruz. Mevcut sistemin Erdoğan’a da külfet olduğu kanaatini taşıyorum. Muhalefetin talep ettiği parlamenter sistem var. İktidar bu yolda bir adım atarsa muhalefet buna karşı duramaz" ifadelerini kullandı.

"SİNAN ATEŞ CİNAYETİ İÇİNDE PARMAĞI OLANLARIN DEŞİFRE EDİLMESİ, TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN GÖREVİDİR"

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti hakkında da açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "MHP, Sinan Ateş’in kaybına tatbikat zayiatı gözüyle bakamaz. Orta yerde bir Ülkü Ocakları Başkanı’nın cenazesi duruyor. Dolayısıyla bu işin içinde kimin kirli eli ve parmağı varsa onların ifşası ve deşifresi Türk milliyetçilerinin görevidir" dedi.

"HERKES HER ŞEYİ BİLİYOR, BU İŞ GİZLİ KALMAZ"

Dervişoğlu, cinayetin hangi gerekçeyle işlendiğine dair iddianamede bir emare olmadığını savunarak, "Herkes her şeyi biliyor, bu iş gizli kalmaz" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye çağrıda bulunan Müsavat Dervişoğlu, "Sayın Bahçeli’ye akıl verecek pozisyonda değilim ama ben onun bazı konulardaki meşrebini bilirim. Bu işte sorumlu saydığı birileri şayet var ise öyle bir hissiyatı bile var ise mutlak suretle sadece dirilerin değil ebediyete intikal etmişlerin de manevi sorumluluğu onun üzerindedir" şeklinde konuştu.