Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'hançer' yanıtı: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Cumhur İttifakı Kılıçdaroğlu'nu istiyor" söylemlerinin yayılarak kendisi hakkında ters propaganda yapıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Seçim döneminde 'Terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nu istiyor' iftirasını atıp sahte videolarla kampanya yapanlar bugün çıkmış "Cumhur İttifakı CHP'nin başına Kılıçdaroğlu'nu istiyor" ters psikolojisiyle algı yaratıyorlar.

Çünkü şunu iyi biliyorlar; Bu millet teröre geçit vermez! 'Teröristlerle yanyana gibi gösterelim millet oy vermesin. CHP’liler de bu iktidarı sevmez, Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakını yan yanyanaymış gibi gösterelim ki, asıl istediğimizi alalım.' Siz de şunu bilin: Nasıl ki terör örgütleri başlarını ezeceğimi biliyordu, bunlar da Kılıçdaroğlu bu ülkeyi yönetirse milletin abad, kendi akıbetlerinin ise berbat olacağını biliyor!"

ERDOĞAN'A SERT TEPKİ: BU SİRKİ BAŞINIZA YIKACAĞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün AKP'nin grup toplantısındaki "Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının üzerindeki şüpheleri temizlemesi önemli. İmalarla konuşmayı bırakıp açık açık ifade etsin. O hançerin 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin sırtına saplanmasına izin vermedik" sözlerine de yanıt veren Kılıçdaroğlu "O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun. Getirdin 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın" diyerek şöyle devam etti:

"Sen, senin ağababaların, işbirlikçilerin, beslemelerin ve hançeri beraber tuttukların bilsin ki; milli bağımsızlığımızı ve milli ekonomimizi hedef alan, kurduğunuz bu sirki başınıza yıkacağım!"