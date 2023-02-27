İYİ Parti lideri Akşener, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’yla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

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İYİ Parti lideri Akşener, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’yla bir araya geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2 Mart Perşembe günü Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Altılı Masa toplantısı öncesinde ziyaretlerine devam ediyor.

AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ

Karamollaoğlu bu çerçevede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, İYİ Parti Genel Merkezi’nin ek binasındaki makamında ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile görüştüKılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile görüştüSiyaset
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altılı masa Millet İttifakı Temel Karamollaoğlu Meral Akşener
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