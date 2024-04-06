İstiklal Caddesi'ndeki Filistin'e destek yürüyüşüne polisten sert müdahale

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 'Filistin İçin Bin Genç' adlı grup tarafından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne polis sert bir şekilde müdahale etti. Eylemcilerin İsrail'i kınamakla yetinilmemesini isteyen talepleri karşısında çevik kuvvet tarafından müdahale edildiği ve gözaltına alınanların serbest bırakılması için sosyal medyada paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Eylemcilerin tutumları ve polis müdahalesiyle ilgili görüntülerin paylaşılmasıyla olayın geniş kitlelerce duyuldu.

Eylemciler, 'Katil İsrail, işbirlikçi AKP', 'Nehirden denize özgür Filistin' ve 'İsrail’e kınama yetmez, ticareti kes' sloganları attı.

1'i Çocuk 43 Kişi Gözaltına Alındı

Eylemci grubun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde de gözaltı sırasında uygulanan polis şiddeti dikkat çekti. Paylaşımda, "İşkence ile gözaltına aldığınız 1'i çocuk 43 arkadaşımızı derhal serbest bırakın! Filistin için beraber mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın yanındayız!" denildi.

Karamollaoğu: İsrail'le ticareti protesto edenleri gözaltına alıp işkence yapmak büyük zulümdür

Görüntülerin sosyal medyada sıkça paylaşılmasından sonra siyasilerden de tepkiler gelmeye başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İsrail'le yapılan ticaret Gazzeli mazlumlara zulümdür, ticareti protesto edenleri rencide edici bir şekilde gözaltına alıp işkence yapmak daha da büyük zulümdür. Dün Konya, bugün İstanbul… İsrail’e ticareti protesto eden gençlerimize yapılan bu muamele; İsrail’in zulmünü meşrulaştırmakta ve bu katil devleti cesaretlendirmektedir. İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanettir. Nokta!" ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt: Bacılarımıza ters kelepçe vurdular diyenler! Bacılarımıza ters kelepçe vurdular

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da "Bacılarımıza ters kelepçe vurdular diyenler! Bacılarımıza ters kelepçe vurdular... Oruç tutmayanları taciz edenlere çağrımdır. Zerre kadar onurunuz varsa, Gazze'ye sahip çıkan başörtülülere ters kelepçe takarak yumruklayanlara ses edin. Yalandan şov yapmayın.. Başörtüye uzanan elleri kırın. İktidara ZALİM diye haykırın. Yalandan Din Tüccarlığı yapmayın" dedi.