İstiklal Caddesi'ndeki Filistin'e destek yürüyüşüne polisten sert müdahale

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 'Filistin İçin Bin Genç' adlı grup tarafından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde eylemcilerden çoğu ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
İstiklal Caddesi'ndeki Filistin'e destek yürüyüşüne polisten sert müdahale

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 'Filistin İçin Bin Genç' adlı grup tarafından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne polis sert bir şekilde müdahale etti. Eylemcilerin İsrail'i kınamakla yetinilmemesini isteyen talepleri karşısında çevik kuvvet tarafından müdahale edildiği ve gözaltına alınanların serbest bırakılması için sosyal medyada paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Eylemcilerin tutumları ve polis müdahalesiyle ilgili görüntülerin paylaşılmasıyla olayın geniş kitlelerce duyuldu.

Eylemciler, 'Katil İsrail, işbirlikçi AKP', 'Nehirden denize özgür Filistin' ve 'İsrail’e kınama yetmez, ticareti kes' sloganları attı.

1'i Çocuk 43 Kişi Gözaltına Alındı

Eylemci grubun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde de gözaltı sırasında uygulanan polis şiddeti dikkat çekti. Paylaşımda, "İşkence ile gözaltına aldığınız 1'i çocuk 43 arkadaşımızı derhal serbest bırakın! Filistin için beraber mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın yanındayız!" denildi.

Karamollaoğu: İsrail'le ticareti protesto edenleri gözaltına alıp işkence yapmak büyük zulümdür

Görüntülerin sosyal medyada sıkça paylaşılmasından sonra siyasilerden de tepkiler gelmeye başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İsrail'le yapılan ticaret Gazzeli mazlumlara zulümdür, ticareti protesto edenleri rencide edici bir şekilde gözaltına alıp işkence yapmak daha da büyük zulümdür. Dün Konya, bugün İstanbul… İsrail’e ticareti protesto eden gençlerimize yapılan bu muamele; İsrail’in zulmünü meşrulaştırmakta ve bu katil devleti cesaretlendirmektedir. İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanettir. Nokta!" ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt: Bacılarımıza ters kelepçe vurdular diyenler! Bacılarımıza ters kelepçe vurdular

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da "Bacılarımıza ters kelepçe vurdular diyenler! Bacılarımıza ters kelepçe vurdular... Oruç tutmayanları taciz edenlere çağrımdır. Zerre kadar onurunuz varsa, Gazze'ye sahip çıkan başörtülülere ters kelepçe takarak yumruklayanlara ses edin. Yalandan şov yapmayın.. Başörtüye uzanan elleri kırın. İktidara ZALİM diye haykırın. Yalandan Din Tüccarlığı yapmayın" dedi.

Son Güncelleme:
Yalı Çapkını dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih Yalı Çapkını dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih
Domates ve salatalıktaki büyük tehlike! Hiç dikkat etmemiş hep birlikte tüketmiştik Domates ve salatalıktaki büyük tehlike! Hiç dikkat etmemiş hep birlikte tüketmiştik
YSK, CHP'nin Arnavutköy ve Emirdağ itirazlarını reddetti YSK, CHP'nin Arnavutköy ve Emirdağ itirazlarını reddetti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilk rakibi belli oldu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilk rakibi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı perde arkasını açıkladı: Memur ve emekli maaşı neden bayram öncesi ödenmedi? Memur ve emekli maaşı neden bayram öncesi ödenmedi?
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru daha da düşecek mi? Dolar kuru daha da düşecek mi?
Çiftçinin elinde kaldı, TMO; buğday, arpa ve mısır fiyatlarına zam yaptı! TMO; buğday, arpa ve mısır fiyatlarına zam yaptı!
Sigaraya önce zam sonra indirim: Fiyatlara yansıdı! Sigaraya önce zam sonra indirim!
En zeki 4 burç açıklandı En zeki 4 burç açıklandı