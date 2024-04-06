YSK, CHP'nin Arnavutköy ve Emirdağ itirazlarını reddetti

YSK, CHP'nin İstanbul Arnavutköy'de belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması için yaptığı itiraz başvurusunu reddetti.

YSK, CHP'nin Arnavutköy ve Emirdağ itirazlarını reddetti

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'yle ilgili partilerin yaptığı itirazları görüşmek üzere bugün toplandı ve bazı itirazları karara bağladı.

YSK, CHP’nin 4, DEM Parti’nin 3, AKP’nin 2, Yeniden Refah’ın 2, MHP ve BBP’nin 1 başvurusunu reddetti.

YSK'nın karar bağladığı itirazlar;

Afyonkarahisar

CHP’nin Afyonkarahisar Emirdağ’da geçersiz oyların yeniden sayımına yönelik verilen Afyonkarahisar İl Seçim Kurulu'nun kararının kaldırılması talebini kabul etmedi.

İstanbul

YSK, CHP'nin İstanbul Arnavutköy belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların sayılması istemini reddetti.

Adana-Giresun-İzmir

CHP’nin Adana’nın Pozantı ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin iptali; mümkün olmadığı takdirde oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi talebi ile Giresun Tirebolu İl Genel Meclisi Üyeliği seçiminde geçersiz oyların yeniden sayılması talebi de reddedildi.

YSK, AKP’nin Adana Yüreğir Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği Seçimlerine ilişkin geçersiz kabul edilen tüm oy pusulalarının yeniden sayılması talebi ile İzmir Buca’da oyların yeniden sayılması istemini reddetti.

Şanlıurfa

DEM Parti’nin Şanlıurfa Hilvan İlçe Belediye Başkanlığı Seçimlerinin iptaline yönelik verilen Hilvan İlçe Seçim Kurulu kararının kaldırılmasına karar verilmesi talebi reddedildi. Hilvan’da seçimler 2 Haziran’da yenilenecek.

Kars

DEM Parti’nin Kars belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin itirazı da reddedildi.

Hakkari

YSK, DEM Parti’nin Hakkari’nin Çukurca ilçesinde oyların yeniden sayılması yönündeki itirazını da reddetti.

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