İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilk rakibi belli oldu

Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti'nin 27 Nisan'da yapacağı olağanüstü seçimli kongrede genel başkan adayı olduğunu duyurdu. Akalın, partisinin liderinin değil, milletin partisi olduğunu vurgulayarak Türk milliyetçilerini iktidar yapmayı ve Türk Çağını başlatmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca İYİ Parti'nin kuruluş amacının tek adam rejimini aşmak ve Türkiye'yi yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklardan kurtarmak olduğunu ifade etti. Akalın, dava arkadaşlarının emeklerini takdir ettiğini ve onları basın açıklamasına davet ettiğini söyledi.

'100 Yıl Sonra Yeniden Cumhuriyet'i Kuran Ana Fikri İktidar Yapmaya Geliyoruz'

Akalın, konuya ilişkin bugün sosyal medya hesabı X’ten paylaştığı videoda şunları söyledi:

“İYİ Parti Cumhuriyet tarihinin gördüğü en ceberut iktidarın Türkiye’yi ve Türk milletini maruz bıraktığı yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları ortadan kaldırmak, tek adam rejimini aşmak için hayatını, işini ve geçmiş mensubiyetlerini bir kenara bırakan cesur vatanseverler tarafından kurulmuştur. İYİ Parti istikbalini şahısların akıbetine bağlamış bir lider partisi değil, Türk milliyetçilerinin devlet yönetme arzusunu temsil eden büyük Türk milletinin partisidir. Bu siyasi hareketin müktesebatının, aklının hiçe sayılarak tutarsız ve duygusal kararlarla yönetilmesi karşı karşıya kaldığımız bu büyük ağır yenilginin en büyük sebebidir. Bu siyasi harekete emek vermiş, haksızlığa uğramış ama yine de yılmadan mücadele etmiş dava arkadaşlarımızın ödedikleri bedellerin farkındayım. Haklarını teslim etmeye, emeklerinin karşılığını vermeye, veremediklerimizle de helalleşmeye geliyoruz. 100 yıl sonra yeniden Türk yurtseverlerini, Cumhuriyet'i kuran ana fikri iktidar yapmaya geliyoruz. Tüm dava arkadaşlarımızı 8 Nisan Pazartesi günü saat 13.00’de genel merkezimizde yapacağım basın açıklamasına davet ediyorum.”