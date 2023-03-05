İsmail Saymaz: Yarın liderlerin toplantısından sonra SP önünde Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilecek

Gazeteci İsmail Saymaz, yarın saat 14.00'te Saadet Partisi'nde gerçekleşecek 5'li Masa toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edileceğini duyurdu. 

İsmail Saymaz: Yarın liderlerin toplantısından sonra SP önünde Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından yola devam kararını açıklayan Millet İttifakı'nın 5 siyasi parti lideri yarın aday açıklamak üzere bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yarın gerçekleştireceği zirve öncesi Saymaz Twitter'dan şu bilgileri paylaştı: 

"Millet İttifakı yarın 14’te Saadet Partisi Genel Merkezi’nde buluşacak. Liderlerin toplantısından sonra SP önünde Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilecek. Ardından Kılıçdaroğlu, CHP’ye geçecek. Adaylık lansmanı 10 Mart’ta seçim takviminin ilanından sonra yapılacak.

Millet İttifakı, yarın geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacak. Yarınki toplantıya İyi Parti katılmayacağı gibi, yol haritasında İyi Parti’ye atıf da olmayacak. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığının kazanılması halinde kurulacak Millet İttifakı yönetimde İyi Parti yer almayacak"

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