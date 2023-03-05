Selvi Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu Nurhak'ta depremzedeleri ziyaret etti: 'Asla sizleri yalnız bırakmayacağız'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Nurhak Belediye Başkanı CHP’li İlhami Bozan, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, CHP Nurhak İlçe Başkanı Oruç Kömesöğütlü ile birlikte bugün Nurhak’ta depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde depremzedeleri ziyaret etti. Bir depremzede, hasarlı evden eşya taşıma bedelinin 12-15 bin lira arasında olduğunu belirterek deprem fırsatçılarından dert yandı. Kaftancıoğlu, “Bizleri yönettiğini zannedenler orada fırsatçılık yapmayacak ki bizler de hep beraber sizlerin dertlerini nasıl çözeceğiz diye uğraşacağız” dedi. Deprem sonrası arama-kurtarma faaliyetlerinin iyi yönetilemediğine dikkat çeken Selvi Kılıçdaroğlu ise “İnsanlara yazık oldu. Çok kişi hayatta olabilirdi” diye konuştu.

“BİR EV BOŞALTMAK 12-15 BİN LİRA. BUNA EL ATILMASI LAZIM”

Nurhaklı bir depremzede, yaşadıkları sorunları Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’na anlatırken “Evlerimiz yıkıldı. Nurhak’ın merkezi çile içinde, Kullar mahallemiz kan içinde. Bir ev boşaltmak 12-15 bin lira. Buna el atılması lazım. Bir saat çalıştırdığım marangoza 2 bin 500 lira para verdim. Fırsatçılık yapıyor. Birbirimize yardım etmemiz lazım” dedi.

“BİZLERİ YÖNETTİĞİNİ ZANNEDENLER ORADA FIRSATÇILIK YAPMAYACAK Kİ”

Fırsatçılardan dolayı vatandaşların birbirlerine düşman olmaması gerektiğini söyleyen Kaftancıoğlu ise “Bizleri yönettiğini zannedenler orada fırsatçılık yapmayacak ki bizler de hep beraber sizlerin dertlerini nasıl çözeriz diye uğraşacağız. Burada belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız hep birlikte, elimizden geldiğince, yetkiyi aldığımızda gücümüz yettiğince uğraşacağız, sonrasında da asla sizleri yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

“İNSANLARA YAZIK OLDU. ÇOK KİŞİ HAYATTA OLABİLİRDİ”

Depremde 12 yakınını kaybeden Çöplü Ailesi’ne taziye ziyaretinde bulunan Selvi Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu, aileye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaftancıoğlu, “Bir depremzede, ‘Ben, yaşadığım depremin o anki korkusunu belki unutabilirim ama depremden sonra bize yaşatılan 3 günü, o soğuğu, o çaresizliği unutmam asla mümkün değil’ dedi. Burada kayıpların üzerine, acıların üzerine bir de o yaşatılan, herkesin kendi başının çaresine bakmak zorunda olduğu 4 gün yaşandı. Özgür Özel vekilimiz bu bölgeye gelinceye kadar hiç kimse bu bölgeden haberdar değilmiş” dedi. Selvi Kılıçdaroğlu ise deprem sonrasında arama-kurtarma faaliyetlerinin iyi koordine edilemediğini belirterek, “İnsanlara yazık oldu. Çok kişi hayatta olabilirdi” diye konuştu.

“KEŞKE YANARAK OLMASAYDI DA CENAZESİNİ ALSAYDIM”

Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu, Çöplü Ailesi’nin ardından, deprem nedeniyle çöken evde çıkan yangında 5 yakınını kaybeden Fevzi Karaca ve ailesini de ziyaret etti. Yakınlarını ikinci depremde kaybettiklerini söyleyen depremzede hemşire, “Birinci depremde iyi olduklarının haberini almıştık, dışarı çıkmışlardı. Hava soğuk diye eşya almak için eve girmişler. Tam merdiven boşluğunda yakalanıyorlar. Biz üç gün ulaşamadık, yardım da gelmedi. Üç gün boyunca iki doktor, üç hemşire çalıştık. Elimin altında çok kişi gitti, yapabileceğimiz bir şey yoktu. Yollar çatladığı için hastaları gönderemedik. Gittim ama yine geçti, bir umut bekliyordum. Keşke yanarak olmasaydı da cenazesini alsaydım. O beni çok kötü yaptı. Hepsini parçalarıyla teşhis edebildim” dedi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların bir diğer yakını ise yardım isteklerine rağmen bir tane kepçenin bile gelmediğini belirterek, “Orada yangın çıkmış, ben oranın yanışını gördüm” diyerek göz yaşlarını tutamadı.