AKP'den Amedspor açıklaması: Soruşturma başlatıldı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Amedspor'a yapılan saldırıya ilişkin olarak "Bursa’da oynanan futbol maçında tribünlerde açılan sporun ruhuna aykırı görseller kabul edilemez" dedi.

AKP'den Amedspor açıklaması: Soruşturma başlatıldı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Amedspor oyuncularına yönelik saldırıya ilişkin olarak açıklama yaptı. 

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 Twitter hesanından açıklama yapan Çelik, "Sporda ve her alanda şiddet ve nefret en güçlü şekilde dışlanmalıdır. Bursa’da oynanan futbol maçında tribünlerde açılan sporun ruhuna aykırı görseller kabul edilemez. Bu görseller hiçbir futbol kulübümüze ve hiçbir takımımızın taraftarlarına mal edilemez" dedi. 

Çelik, "Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır" diye kaydetti. 

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