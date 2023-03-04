İnşaat işçisinden Akşener'e tepki: 'Yazıklar olsun size'

Saadet Partisi ev sahipliğindeki Millet İttifakı Liderler Buluşması sürerken inşaat işçisi olduğunu söyleyen bir yurttaş; Saadet Partisi Genel Merkezi önünde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi.

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İnşaat işçisinden Akşener'e tepki: 'Yazıklar olsun size'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı Millet İttifakı Liderler Buluşması, bugün saat 17.00’de başladı. 

İnşaat işçisi olduğunu belirten bir yurttaş Saadet Partisi Genel Merkezi önünde bugünkü toplantıya katılmayan ve Millet İttifakı’na yönelik açıklaması nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi.  Yurttaş şunları söyledi:

“İNSANLARIN SİZDEN ÜMİDİ VARDI. İNSANLAR SİZE ÜMİT BAĞLAMIŞTI. NEDEN ŞU DAKİKA BUNU YAPTINIZ? HANİ EMANET EDİYORDUNUZ AİLENİZİ”

 “Daha dün Kılıçdaroğlu’na emanet etmediniz mi ailenizi? Bugün niye yapıyorsunuz? Ben partili değilim; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, inşaat işçisiyim. Kendim geldim. Truvalı mısınız Sayın Akşener? Neden bu insanlara bunu yapıyorsunuz? İnsanların sizden ümidi vardı. İnsanlar size ümit bağlamıştı. Neden şu dakika bunu yaptınız? Hani emanet ediyordunuz ailenizi? Vasiyetiniz vardı hani? Bugün neden böyle oldu? Beş tane çocuğum var benim. Biz size ümit bağlamıştık. Yazıklar olsun size, 28 Şubat’ta yaptığınızı bugün de yaptınız. Aynısını yapıyorsunuz.

“KENDİ AYAĞINIZA SIKTINIZ”

Şuramıza kadar geldi. Kazanılmış bir seçimi neden verdiniz? Bir buçuk yıldır bizi neden oyaladınız? Bir buçuk yıldır belli değil miydi? Sayın Akşener size sesleniyorum, bir buçuk yıldır belli değil miydi? Mansur Yavaş başkanımız istemiyor, Ekrem İmamoğlu başkanımız ‘genel başkanımızın arkasındayız’ diyor. Ama siz tutmuşsunuz, halen daha bugün onları Cumhurbaşkanı görmek istiyoruz diyorsunuz. Gerçekten, kendi ayağınıza sıktınız. Bugün, dün kendi ayağınıza sıktınız. Dün gece ben üç buçuğa kadar uyumadım; sizi bekledim.”

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