İnce'den seçim açıklaması: 'Çekilmeseydim bu manzaranın tek sorumlusu ilan edilecektim'

Cumhurbaşkanı adayıyken hakkındaki kaset iddiaları sonrası adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

"ÇEKİLSEYDİM BU MANZARANIN SORUMLUSU OLACAKTIM"

İnce açıklamasında "Ne söylediysem dinlemek yerine muhalefet var gücüyle sesimi kısmaya, beni oyundan düşürmeye çalıştı. Seçim alınıyor da ben engelliyormuşum gibi bir algı yaratıldı" dedi.

Adaylıktan çekilmesi hakkında "Oturdukları yerden sadece tweet atarak, sadece şikayet ederek, sadece WhatsApp gruplarında tartışarak memlekette dönüşüm yapacağını zanneden tatlı su muhalifleri, sanatçılar, yazarlar hep bir ağızdan adaylıktan çekilmemi talep etti bende çekildim" diyen İnce, "Çekilmeseydim bu manzaranın tek sorumlusu ilan edilecektim. Şimdi herkes 'Muharrem İnce haklıymış' diyor. Evet ama 'Ba'de harabil Basra' (Basra harap olduktan sonra)" ifadelerini kullandı.