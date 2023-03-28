İnce, sanatçılardan özür diledi: Ne derlerse desinler, başımızın üzerinde yerleri vardır

Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Sırça köşklerde yaşayanlar, salon siyasetçileri oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan sözde sanatçılar bu zorlukları gördünüz mü? Boğazda viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler… “ ifadelerini kullanmıştı.

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için imza toplama sürecinde aldığı 114 bin 661 imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşen isimlerden oldu. İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile daha önce haklarında kullandığı ve tepki çeken ifadeleri için sanatçılardan özür diledi.

İnce'nin paylaşımı şöyle:

"John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.' der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan “sözde sanatçılar” şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır."