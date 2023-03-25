İmza süreci dördüncü gününde: Cumhurbaşkanı adayları kaç imzaya ulaştı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girmeye hak kazanan cumhurbaşkanı adaylarının güncel imza sayılarını duyurdu. Dördüncü günde de şu ana kadar hiçbir aday 100 bin imza toplayamadı.

İmza toplama süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20:00’de bitecekken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 80 bini geçen ilk aday oldu.

YSK’nın verilerine göre bugün saat 12.00 itibarıyla adayların topladığı imza sayısı şöyle:

Muharrem İnce: 80 bin 794

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 96 (ÇEKİLDİ)

Sinan Oğan: 42 bin 520

Doğu Perinçek: 16 bin 997

Yakup Türkal: 2 bin 109

Erkan Trükten: 1169

Tevfik Ahmet Özal: 852

İrfan Uzun: 489

Halil Murat Ünver: 290

Hilmi Özden: 230

Davut Turan: 92

İlk turda yüzde 30 alacağını belirten İnce’nin henüz 100 bin imzayı tamamlayamaması dikkat çekti. İnce buna rağmen ikinci günde destekçilerine “Tarih yazıyorsunuz” diye seslenmişti. İnce ilk gün 28 bin 235 imza toplayabilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem