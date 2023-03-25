Büyük Birlik Partisi'nde toplu istifa!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sakarya Karasu İlçe Başkanı Hasan Eminoğlu, 22 kişilik yönetim kurulu ile birlikte görevlerinden istifa etti.

Büyük Birlik Partisi'nde toplu istifa!

Sakarya Karasu İlçe Başkanı Hasan Eminoğlu, BBP Üst Kurul Üyesi ve bir dönem Belediye Başkan adayı olan Mehmet İspiroğlu ile beraberindeki 22 yönetim kurulu üyesi, parti görevlerinden toplu olarak istifa etti.

Partideki tüm görevlerinden 22 kişilik yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa eden Başkan Eminoğlu, Cumhur İttifakı’nı da destekleyeceklerini söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Ter kokusuna kesin çözüm. Saatlerce uzak tutuyor Ter kokusuna kesin çözüm. Saatlerce uzak tutuyor
'Bir komutan asla ağlamaz' davası: Hulusi Akar ve 'Başkomutan' Erdoğan ağlamadı mı? Akar ve 'Başkomutan' ağlamadı mı?
AKP'li vekilden HÜDA PAR isyanı: 'Bu sistemin en ucube yanı' AKP'li vekilden HÜDA PAR isyanı
Kurtlar Vadisi'nin yıldızıydı: Milletvekili adayı oldu Kurtlar Vadisi'nin yıldızıydı: Milletvekili adayı oldu
Camdaki Kız'ın sevilmeyen karakteri diziden çıkıyor! Seyirci rahat bir nefes aldı Camdaki Kız'ın sevilmeyen karakteri diziden çıkıyor! Seyirci rahat bir nefes aldı
Balyoz kararına canlı yayında sert tepki: 'Fethullah'ın hayaleti dolaşmaya başladı' 'Fethullah'ın hayaleti dolaşmaya başladı'
ÇOK OKUNANLAR
Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek! Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek!
7 ay önce evlenmişlerdi: Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş'tan kötü haber 7 ay önce evlenmişlerdi: Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş'tan kötü haber
Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti! Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti!
AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı: Seçim ikinci tura kaldı! AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı: Seçim ikinci tura kaldı!
Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi! Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi!