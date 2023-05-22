İmamoğlu'ndan seçim akşamı açıklaması: 'Anadolu Ajansı bu seçimi alır eve götürürdü; 'Atı alan Üsküdar'ı geçer' dedirtmedik'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu Sözcü Televizyonu’nda Liderler Özel programında katıldı.

İmamoğlu Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde; Sözcü TV moderatörü Serap Belovacıklı ve Sözcü yazarları İsmail Saymaz ile Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

SEÇİM AKŞAMI NELER YAŞANDI?

"Seçim akşamı öncesinde eğer manipülatif bir durum sezersek ben ve Mansur Bey olarak yanıt vereceğimizi konuştuk. Belli bir zaman içerisinde makul bir sonuç aşamasına gelinirse liderimiz ve genel başkanlarımızın olduğu bir açıklama yapılacaktı. Anadolu Ajansı AKP'nin ajansı, net. Anadolu Ajansı bu seçimi alır eve götürürdü; 'Atı alan Üsküdar'ı geçer' dedirtmedik. Biz saat 20 civarı 2-2.5 puan önde olduğumuz bir tablo yayınladık, biz doğru bir veri paylaştık. Bu manipülasyon devam etti. Bu manipülasyon karşısında çıktık, açıklama yaptık. İlk görüntümüzü Sayın Yavaş ile birlikteyken paylaştım.

Bütün bunları yaptık, makul bir veriye ulaşınca yeni bir veriyi verdik. Sistemle ilgili bir iki eksik noktasını tespit ettik, bunun üzerine çalışılıyor. Bir miktar sandıklardan bize tutanak geç geldi. 4 bine yakın sandığa itiraz da yapıldı. Günün sonunda sayın Genel Başkanımızın yaptığı açıklamada artık sonucun değişmeyeceğini öğrendik.

O akşam verdiğimiz mesaj: 'Biz süreci takip ediyoruz. Sandığı koruyun, başında durun' du. 0.5 oranla seçimi kazanan olmadı. Birinci turun kazananı yok.

Biz 4.5 puan yanıldık. Önümüze konulan manzara 30 puan. Biz kimseyi aldatmadık. Bize gelen yüzde 20'lik dilimle gelen sayılar üzerinden 2-3 puan öndeyiz. Bu sonuca göre de kazanacağımıza inanıyoruz dedik. Biz seçim bitti demedik ki. Ben sisteme 10 üzerinden 7 veririm, eksikler var.

'Oradaki kusur neyse hepimizin' demeliyiz. Ama bugün yerden yere vurulacak bir düzene sahip değiliz. Bir parti her sandığa insan koyamayabilir. Bazı yerlerde güvenlik açısından da insan koyamıyorsun.

(İdris Şahin'in 'Ben de CHP genel merkezindeydim. Saat 20.00 itibariyle 3 aşağı 5 yukarı sonuçlar belliydi. Ama yurt dışı oylar sayılmadan, 50+1'i geçip geçmeyeceği bilinmeden tabi ki açıklamak olmazdı' açıklaması) Bu arkadaş o kadar yanlış bir laf etti ki. Ne dediği, ne zamanı doğru. Ne ittifak hukukuna uyar.

SİNAN OĞAN'IN ERDOĞAN'A DESTEK KARARI

Karar kendisine aittir. Demokrasilerde hiç bir siyasetçi, 'Oylar ben ne karar verirsem benimle gelir' dememelidir. ATA İttifakı'nın ve Sinan Oğan'ın en fazla öne çıktığı söyleme bakalım. Söylemin önceliği sığınmacı meselesi.

Sinan Oğan'ın destek verdiği Cumhur İttifakı bu konuda ne demiştir? İçişleri Bakanı 'Suriyelileri gönderemeyiz Allah bizi yakar' diyor.

MUHALEFETİN PARLAMENTODA AZINLIK KALMASI

Şu an ki sistemin ülkenin başına büyük belalar açtığını unutmayalım. Cumhur İttifakı'nda çoğunluk var. Yarınlar da belli olmaz. Kendi ittifaklarında partiler var.

Bugün CHP'nin oyu artmıştır, bu net rakam. DEVA Partililer yanlış zamanda, yanlış şeyler söylüyorlar, o işe bakarız sonra.

Yarın MHP memleket lehine kararını değiştirebilir. Biz diyoruz ki; bugünkü aritmetik oluşmuştur evet. Ama verin oyunuzu Kılıçdaroğlu'na ülkenin büyük risklere sürüklenmesine engel olun.

29 Mayıs'ta her şeyi yapabilirler. Ben Adalet Bakanı'na seslendim. Bir mahkeme hakimiyle ilgili ne usulsüzlük yapılabilir, her şeyi yaptılar.

PKK'nın açıklamaları iktidara yarıyor. Her seçim öncesi terör örgütleri konuşuyor. Açlığı unutturmak için terör diyorlar.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

3 aydır Kanal İstanbul’un A’sını bile ağızlarına alamadılar. Kanal İstanbul’un İstanbul için bela olduğunu herkes biliyor. A deseler oy kaybedeceklerini biliyorlar. Uyanık seni. Bir kelime diyemezsin, hadi desene.

"BU NASIL BİR TEZGAH?"

Ne hikmetse her seçim öncesi bir şekilde terör örgütü üyeleri konuşur. Muhalefeti över ama bundan kazançlı çıkan iktidar olur. Bak sen ya, ne tesadüf. Bu nasıl bir tezgah, bu nasıl bir oyun? Her seçimde böyle bir tezgahla milletimizi aldatıyorsunuz. Bu akıl alır gibi değil. Siz 'ne istediniz de vermedik' diyen akılsınız. Verdiklerinizi ben biliyorum.

"28 MAYIS AKŞAMI SİLAHLARINI HAZIRLAYIN" DİYEN İMAM

O imam beni görse 100 metrede rekor kırar, kaçar benden. Utanmaz adam seni. Camilerde bunlar söylenmez ben o camilerde ezan okudum. Bu camiler hiç bir zaman böyle olmamıştı.

İlk turdan daha umutluyum. Eksiklerimizi kabul ediyoruz, ama şimdi teminat vererek çalışıyoruz. Sandıklarda hem CHP'nin sandık görevlilerini takip edeceğiz, hem de Türkiye Gönüllüleri'nde inanılmaz başvuru aldık. 3 gün 110 bin başvuru aldık. Vatandaşın oy sayımını izleme hakkı var. Kaldı ki müşahit olun.

A kişisin gitsin, B kişisin gelsin seçimi değil. Bu seçim, sistemin çöpe atılıp; çağdaş, demokrat, millete uygun bir biçimde yeni bir sistemin kurulması seçimi.

29 Mayıs sabahı Kılıçdaroğlu kazandığında bu toplumun yüzde 80'i üstünden bir yük kalkmış gibi ferah kalkacak. "