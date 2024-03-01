İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a: 'Cevap versem bir türlü vermesem bir türlü, kendi haline bırakıyorum'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimleri için hazırlıklarını sıklaştırdı.

MURAT KURUM'A YANIT VERDİ

Bugün Beykoz'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin Beykoz Belediye Başkan Adayı ile birlikte yapacağı miting öncesi basına konuşan İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a yanıt verdi.

"Gerçekten söylemleri ve ifadeleri cevap verilecek seviyede değil, üzülerek söylüyorum" diyen İmamoğlu, "Acemice cümleler. Bir polemik yaratmak istiyor ama onda da başarı elde edemiyor. Geçmiş dönemde olduğu gibi. Bir daveti bile eline yüzüne bulaştırdı. Dolayısıyla cevap versem bir türlü vermesem bir türlü kendi haline bırakıyorum" ifadelerini kullandı.