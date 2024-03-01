Hüda Par'ın seçim vaadi şaşırtmadı

HÜDA PAR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç, Şeyh Said'in mezarını bularak, adına mescit yaptırmak istediklerini söyledi.

Hüda Par'ın seçim vaadi şaşırtmadı

Terör örgütü Hizbullah'ın siyasi yapılanması olarak bilinen HÜDA PAR'ın seçim vaadi, Şeyh Said'in mezarını bulmak oldu.

"MEZARINI BULUP, MESCİT YAPACAĞIZ"

VOA'nın haberine göre; Diyarbakır'da gerçekleştirilen aday ve proje tanıtım toplantısında konuşan HÜDA PAR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç, Şeyh Said'in mezarını bularak, adına mescit yaptırmak istediklerini söyledi.

Mezarın bulunması halinde Şeyh Said'in idam edildiği Dağkapı Meydanı'na, onun adına mescit yaptırmak istediklerini ifade eden Dinç'in konuşması şöyle:

"Parti programımızın bir maddesi de şudur: Şeyh Said efendi ve Seyit Rıza'nın mezar yerlerini bulmak. Şeyh Said'in mezar yerini ortaya çıkardıktan sonra inşallah Dağkapı Meydanı'nda onun adına da bir mescit yapacağız. Şeyh Said'in anılarını, Şeyh Said'in geçmişte değerlerimize sahip çıktığını yaşatmak istiyoruz.

Şeyh Said bizim için önemli ve kıymetlidir. Bu memleketin yüz akıdır. Bizim için şehittir ve bizim değerlerimize karşı savaş açıldığı zaman buna karşı mücadele eden bir mücahiddir."

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