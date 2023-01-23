İmamoğlu'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Kasım 2021’de kriz yönetimi, turizm, ekonomi, kültür gibi alanlarda iş birliği yapmak, kent diplomasi kavramını geliştirmek amaçlarıyla kurulan B40 Balkan Şehirleri Ağı’nda dönem başkanlığı Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’e devredildi.

İmamoğlu, 23’ü kurucu şehir olmak üzere toplam 48 Balkan kentinin belediye başkanlarını bir araya getiren toplantıda yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği’nin (AB) temsil ettiği çok uluslu, çok kimlikli ve çoğulcu demokrasi modeli hepimizin ortak ideali. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, uzlaşma kültürü ve özgürlük hepimizin ortak hedefi. Ancak beraber olursak, bir arada bir dayanışma içinde bulunursak, demokratik kazanımları koruyabiliriz. Çünkü bugün demokrasi mücadelesi ulusal değil, uluslararası bir mücadeledir. Zira demokrasi, başta Atina olmak üzere şehirlerden çıkmıştır. Bugün de tüm şehirler, demokratik mücadelenin yürütüldüğü yerler. Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse Atina ve İstanbul kardeş olduğu kadar, Taksim ve Syntagma Meydanı, o meydanları dolduran insanlar da kardeştir. Demokrasinin küresel kriz yaşadığı bu dönemde tüm Balkan şehirlerinin demokrasinin yeniden filizleneceği merkezler olacağına inanıyorum" dedi.

"KUR’AN YAKILMASINI HEP BİRLİKTE VE ŞİDDETLE KINAMALIYIZ"

İmamoğlu, "Yaşadığımız coğrafya, farklı kökenlerden insanlara, farklı inanışlara ve hayat tercihlerine saygı gösterilmesini ve her türden farklılığın kucaklanmasını emrediyor. Dünyanın başka yörelerinde, bölgelerinde Kur’an’ın yakıldığı günlerden geçiyoruz. Bu tür provokasyon amaçlı girişimleri hep birlikte ve şiddetle kınamalıyız. Çünkü bu tür popülist ve aşırı yaklaşımların özgürlük ve demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Tam tersine bu tür girişimler insanlar arasında düşmanlık tohumları ekebilecek, barış ve huzur bozabilecek nefret suçlarıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem