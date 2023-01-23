Süleyman Soylu 'o' fotoğrafları savundu

GERÇEK GÜNDEM /

Suç örgütü liderleri ile fotoğrafları ortaya çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yaptığı açıklamada kendisini savunarak "Bütün dünya başarılarımıza parmak ısırıyor" dedi. İçişleri Bakanı kendi dönemindeki operasyonların övgüsünü yaparken 'kötü örnek' olarak AKP'nin iktidarda olduğu 2016 verilerini gösterdi.

SÜLEYMAN SOYLU FOTOĞRAF ALBÜMÜNÜ SAVUNDU

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu 56. Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiçbir yerde hiçbir ilçede organize suç örgütlerine veya mafya örgütlerine fırsat vermeyeceksiniz. Yakalıyoruz, tutukluyoruz ama bunları mutlu edemiyoruz. 2 kare fotoğraf üzerinden bize iftira atanlar, organize suç örgütlerinin avukatlığını yapar hale gelmişlerdir” dedi.

Bakan Soylu, suç örgütü üyeleri ile çıkan fotoğrafları nedeniyle muhalefet tarafından hedef alınmıştı. Soylu siyaset dünyasında bu nedenle "Fotoroman Süleyman" olarak anılırken AKP'nin kurucu üyelerinden ve ağır toplarından Bülent Arınç da Soylu'yu 'fotoroman' ifadesiyle eleştirmişti.

Soylu suç örgütü liderleri ve üyeleriyle çekilen fotoğraflarını savunurken, "Batılı ajanslardan aldığı akılla bu ülkenin köklü kurularını itibarsızlaştıranlara sesleniyorum. Bu kurumlar, bu ekipler bu ülkenin güvenliği için yarınımıza lazımdır. Siyasette bize her turlu iftirayı atıyorsunuz, bari bu ekipleri rahat bırakın. Siz kimin tarafında yer alıyorsunuz? Devleti küçük düşürmeye çalışmak elbette hastalıklı bir tutumdur. Yakalıyoruz, tutukluyoruz ama bunları mutlu edemiyoruz. 2 kare fotoğraf üzerinden bize iftira atanlar, organize suç örgütlerinin avukatlığını yapar hale gelmişlerdir. Ne polisin ne de jandarmalımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Bedeli ne olursa olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim arkadaşlarımız her turlu mücadele edecekler, ondan sonra siz ‘uyuşturucu kaçaklığı ile cari açığı kapatmaya çalışıyorsunuz’ diye iftira atacaksınız. Kim yapıyor? Bu parayı kim nereye koyuyor? Böyle bir şey söz konusu mu? Cumhuriyet tarihinin en başarılı operasyonlarını gerçekleştirdik. Bir arkadaşımın hakkını kimseye yedirmem bedeli ne olursa olsun. Bütün dünya bizim başarılarımıza parmak ısırırken, Türkiye içerisinde iftira atmayı moda haline getirmeye çalışanlara elbette fırsat vermeyeceğiz. Ne söylerseniz iki katını söyleyeceğiz” diye konuştu.

SÜLEYMAN SOYLU, AKP'NİN İÇİŞLERİ BAKANLARINI ELEŞTİRDİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada AKP'nin önceki dönemlerini eleştirerek "2016 yılında çökeltilen organize suç örgütü çetesi sadece 5’ti. 2022 yılında 133 çıkarak son 7 yılın en yüksek seviyesine geldi. Toplam 550 mafya tipi organizasyon çökertildi" dedi. Soylu, AKP'nin daha önceki İçişleri Bakanlarını başarısızlıkla suçladı.

Soylu sözlerini, "Dun sabah İstanbul’da ilçe emniyet müdürleri ile bir toplantı yaptık. Orada da ifade ettim. Türkiye’de suç örgütünün bir kısmı içeride bir kısımda dışarıda bulunuyor. Dışarıdan Türkiye’ye operasyon yapmaya çalışanlar var. Bunlar kendilerine ait olabilecek suç örgütü lideri bulamadıkları için alt yerel gruplarla işbirliği yaparak bir takım işler peşinde koşuyorlar. Türkiye’de bu bağı kesmeniz lazım. Hiçbir yerde hiçbir ilçede organize suç örgütlerine veya mafya örgütlerine fırsat vermeyeceksiniz. Bunun üzerine daha fazla gitmeniz lazım, kafasını ezmeniz lazım. Bu bir tehdittir, bu tehdidi ebette göz ardı edecek değiliz. 15 Temmuz üzerinden 7 yıl geçti. Hem yeni gelen kadrolara eğiticilik hem de abilik yaptınız. Onlara Türk polis teşkilatının bakışını anlattınız. Size en önemli söyleyeceklerimden bir tanesi dünyada mali suç dalgalanması yeni başlamıştır. Bunlar ülkeden ülkeye yayılmaktadır. Bir tek amaçları var istedikleri ülkelerde kirli para ile huzuru bozmaktır" diye sürdürdü.

ERDOĞAN 'BATI KISKANIYOR' DEDİ, SÜLEYMAN SOYLU ALMANYA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişmiş ülkelerin Türkiye'yi kıskandığını iddia etmesinin bir gün ardından ülkelerin milli gelirleri hakkında yaptığı açıklama dikkat çekti. Erdoğan dün İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışında Türkiye'nin gelişmiş ülkeler tarafından kıskanıldığını yeniden ima ederek, "Metro görmek için Paris’e gitmeye gerek yok. Yıllardır İstanbul’da metrolar işliyor ve dünyanın en kaliteli metroları işliyor. Aynı şekilde otomatik kapı bazılarını çarpabiliyor. O yüzden bizim metrolarımız, tünellerimiz, otoyollarımız, dünyanın en kaliteli işlerini yapıyoruz. Büyükelçiler, yabancı mevkidaşlarımız geldiklerinde, bizim yollarımızı kullandıklarında ‘keşke bizim ülkemizde de bu yollar, bu metrolar olsa’ diye övgüler yağdırıyorlar" demişti. Süleyman Soylu bugün yaptığı konuşmada, "Dünyada giderek artan bir ekonomik ve sosyal uçurum var. Bir yanda zengin ülkeler diğer tarafta fakir ülkeler. Adalet yok, eğitim yok, sağlık yok. Nijer’de kişi başı gelir seviyesi 560 dolar, Almanya’da 51 bin dolar. Bu uçurum giderek açılmaktadır. Bu uçurum gelir eşitsizliği oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı. Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir IMF'nin 2022 verilerine göre, 9 bin 916 dolara kadar geriledi.

İşte Süleyman Soylu'nun fotoğraf albümündeki isimler:

*Suriye'de IŞİD bayrağı önünde kesik baş ile poz veren ve gazetecileri tehdit eden AKP'li Emrah Çelik,

*Rusya Büyükelçisi Karlov'u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın ev arkadaşı Sercan Başar,

*HDP’nin eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un hayatını kaybeden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine saldırıda bulunan Murat Alp,

*7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldıran Hasan Sel,

*3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in faili Ümitcan Uygun’un babası Durak Uygun,

*Brezilya’da bir ton 304 kilo kokain ile yakalanan jet uçağın sahibi Şeyhmus Özkan, kokain kullandığı anların sanal medyada yayınlanması sonrası ikinci kez gözaltına alınan ve kendisini "Pudra şekeri" ile savunan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu,

*İzmir Bornova'da yol kontrolü sırasında aracında uyuşturucu madde ve silah bulunması üzerine gözaltına alınıp, serbest bırakılan Sadık Yıldırım,

*Almanya’da cinayet, kasten adam öldürmek, ağır yaralama, şantaj, fuhuş, silah ve uyuşturucu ticareti gibi birçok suçlamayla yargılanan ve Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Almanyalı Osmanlılar Derneği yöneticisi Taner Ay,

*Uyuşturucu taciri Ali Osman Akat,

*391 bin kişiyi dolandırarak yaptığı yaklaşık 2 milyar dolarlık vurgun yapan kripto para borsası Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer,

*KPSS skandalıyla gündeme gelen Yediiklim Dershanesi’nin Bursa Şubesi’nin tanıtım fotoğrafları









* Süleyman Soylu, Avusturya'da yakalanan ve kara para aklamakla suçlanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına da binmişti.