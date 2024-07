İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: "Fırsat bulduğum her ortamda bunu hatırlatacağım!"

Şile Kömürcüoda’da İBB'nin açmayı planladığı çöp gazından enerji üretim tesisi için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Ekrem İmamoğlu, "Fırsat bulduğumuz her alanda ve her ortamda bunları hatırlatacağımızı, böylesi bir milli yatırımın, milli bir meselenin hangi saiklerle engellendiği hususunun da sorusunu sorarak her konuşmamın içine bunu katacağımı buradan belirtmek isterim" dedi.

Yenilebilir enerji kaynaklarına ilişkin yatırımları olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bugünkü konumuz olan ve de her bir arkadaşımızın gerçekten keyifle, gururla anlatabileceği, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik devasa yatırımlarımız var. Enerji meselesi, ülkemiz için çok kritik bir mesele. Hangi fırsatı nerede buluyorsak bize, kendimize ait, hele hele temiz ve yenilenebilir kaynaklar üzerinden elde edeceğimiz enerji, bizim açımızdan çok boyutlu faydalara sahip. Başta ekonomik olmak üzere güvenlikle ilgili dahi ülkemiz için kritik bir konudan bahsediliyoruz. O bakımdan şehrimize kattığımız ve kazandığımız her enerji kaynağının, aslında bizim cebimizden çıkan milyarlarca dolarlık enerjiyle ilgili, dışa dönük aktardığımız kaynağın içeride kalması anlamına geliyor.”

“BÜTÇE AÇIĞININ EN BÜYÜK HANESİ, ENERJİYLE İLGİLİ DIŞA AKITILAN PARALAR”

Bizim ülke olarak bütçe açığımızın en büyük hanesi, enerjiyle ilgili dışa akıttığımız paralar. Bu bağlamda yaptığımız her yatırımı, attığımız her adımı ve atılımı tam da bu yönüyle, bu milli kazanımla ele alıyor ve hiçbir fırsatı kaçırmamak adına büyük bir emek sarf ediyoruz. Örneğin, çöp gazından enerji üretimi alanında dünyanın en büyük tesisini açtık. Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi’nden elde ettiğimiz enerjiyle tam 1 milyon 400 bin insanın elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bu kadar büyük bir tesis. Bu tesis sayesinde tam bir milyon ton metan gazı salınımını da engellemiş oluyoruz. Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük evsel atık tesisini de bu anlamda hizmete açmış olduk. Yine Biyometalizasyon Tesisleri’nde, İstanbul’dan çıkan evsel atıkların yüzde 15’ini işleyecek olan bu atık yakma tesisinin, bir yanıyla da yine 1,5 milyona yakın insanın elde edeceği, kullanacağı enerjiyi üretmesi gibi.

ERDOĞAN’A KÖMÜRCÜODA İÇİN ÇAĞRI

Bu anlamda kapasiteleri artırmak adına da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çok yakınımızda, Odayeri’nde açtığımız bu tesisin bir benzerini de Kömürcüoda’da, Şile’de açmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın, yine Avrupa’nın bir başka büyük tesisini, en büyüklerinden birini yapmayla ilgili son aşamaya geldiğimizi ve uzun süredir yine Cumhurbaşkanlığı onayını, yatırım planına alınmasını beklediğimizin de altını çizmek istiyorum. Attığımız her milli adım, yani bu dediğimiz işler, kendi kaynağından enerji üreten, yine 1,5 milyona yakın insanın yaşadığı bir kentin enerjisini verebilecek güce sahip bir tesisin yapılması adına, uzun süredir beklememizin tek sebebi; bir mürekkep ve bir kalem. İmza atacak ve biz yol yürüyeceğiz. Bu anlamda Şile Kömürcüoda’da açmak istediğimiz atık yakma tesisinin bir an önce Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planı’na alınması konusunda da çağrımızı yapıyoruz. Fırsat bulduğumuz her alanda ve her ortamda bunları hatırlatacağımızı, böylesi bir milli yatırımın, milli bir meselenin hangi saiklerle engellendiği hususunun da sorusunu sorarak her konuşmamın içine bunu katacağımı buradan belirtmek isterim.

“TAM YOL İLERİ BİR SLOGANDAN İBARET DEĞİL”

Atacağımız çok adım var. Yapı projelerini, çevre projelerini şimdiden analiz ederek çevreye uyumlu, estetik kurgusuyla hiçbir sıkıntı yaratmayacak bir altyapıyla kuracağımız her tesisi bu şehre kazandırmanın bu ülkenin cebinden, bu milletin cebinden milyarlarca dolarlık enerjiyle ilgili dışa giden paranın yurt dışına gitmemesi ve bu ülkede kalması anlamına geliyor. Bu yönüyle çok yolumuz olduğunu ve atacağımız çok adımın olduğunun hepimiz farkındayız. Hızımızı artıracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yeşil enerji yatırımlarında çok güçlü adımlar atacağız ve o seçimde söylediğimiz sloganın, ‘Tam yol ileri’ kavramının sadece bir slogandan ibaret olmadığını, tam aksine karakter olduğunu, kamuya kazanç sağlama ve kamuya iş üretme konusunda prensibimiz olduğunu, şiarımız olduğunu her anımızda hatırlayacağız. O bakımdan enerji yatırımlarında da kesinlikle ‘tam yol ileri’ diyoruz. Yani biz, durumu idare etmenin, günü kurtarmanın yöneticileri değiliz; olmadık, olmayacağız.

“HEDEFİMİZ SEÇİM KAZANMAK DEĞİL”

Baktığımız pencere; İstanbul’un geleceğini kurtarmak ve korumak. Bütün bu kavramlar, özellikle yeşil çözüm içeren kavramlar, gerçekten gelecek nesillerin kurtulması, şehrin korunması… O bakımdan bu şehre zarar verecek bütün unsurları; Marmara’yı kirletecek bütün unsurları, İstanbul’u derinden sarsacak sözüm ona projeleri, sözüm ona birtakım kavramları da bu şehrin insanlarının da bu şehrin gündeminden de zihninden de çıkartmak en büyük çalışmamız. Sadece bu şehrin değil, kendilerinin ikbalini düşünen ya da vizyonları sadece bir seçimi kazanma yönünde bir altyapıyla yol yürümeyi düşünen her kim varsa biz o yönetimlerden ya da kişilerden değiliz. Hiç olmadık ve olmayacağız. Evet, seçimleri de kazanıyoruz. O bir gerçek ama bizim kavramımız, seçim kazanma hedefi değil, işini iyi yapma hedefi. Çünkü biliyoruz ki, zaten ondan sonra sonuç, seçimi kazanmak olur. İnşallah böyle yaparak bundan sonraki seçimleri de kazanmaya devam edeceğiz.”