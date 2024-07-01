Hüda Kaya'dan tahliye sonrası ilk mesajı

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, 2. dalga Kobane Davası’nda yargılanmıştı.

2 Kasım 2023 tarihinden bu yana cezaevinde bulunan Hüda Kaya, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda 25 Haziran tarihinde, yurt dışı çıkış yasağı ve her ay imza verme şartı ile tahliye olmuştu.

Cezaevinden çıkmasının ardından ilk paylaşımını yapan Kaya, “İyilik, sevgi ve barış için mücadeleye devam” dedi.

Kaya, şunları söyledi:

“Herkese selam! 1 Kasım 2023’ten bu yana olan hapis sürecimde sınırları ve duvarları aşan, beni değil zulmü mahkum eden dayanışmaları bin bir emekle ve özveriyle ören, beni hiç yalnız bırakmayan sevgili ailem, avukatlarım, dostlarım, partilerimiz, kurumlarımız ve öncelikle halkımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Halen zindanlarda bulunan sevgili arkadaşlarımızın ve haksızca hapsedilen tüm masumların en kısa zamanda müjdelerini almayı ve özgürlüklerine kavuşmalarını bütün kalbimle diliyorum. İyilik, sevgi ve barış için mücadeleye devam…”

Herkese selam!

1 Kasım 2023’ten bu yana olan hapis sürecimde sınırları ve duvarları aşan, beni değil zulmü mahkum eden dayanışmaları bin bir emekle ve özveriyle ören, beni hiç yalnız bırakmayan sevgili ailem, avukatlarım, dostlarım, partilerimiz, kurumlarımız ve öncelikle… — Hüda Kaya (@HudaKaya777) July 1, 2024

NE OLMUŞTU?

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28 Mayıs'ta kabul ettiği iddianamede, 6-8 Ekim 2014'teki Kobani olaylarına ilişkin olarak, Hüda Kaya, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dündar hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 19 bin 680'er yıl hapis cezası isteniyordu.

2 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Hüda Kaya, yurt dışı çıkış yasağı ve her ay imza verme şartı ile tahliye edilmişti.

Kaya'nın ve beraberindeki eski HDP'li vekillerin yargılanması devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem