Eski Ülkücüler Sinan Ateş davasında: Mevcut Ülkü Ocakları Başkanları ateş püskürdü

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in cinayetini konu alan dava başladı.

Ankara Sincan’da görülen duruşmaya birçok siyasetçi katılırken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun beraberinde Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanları Atila Kaya, Suat Başaran, Hakan Ünser ve Alişan Satılmış’ın salonda bulunması, Ülkü Ocakları tarafından sert sözlerle karşılandı.

Eski MHP kökenli isimlerin duruşmaya gelmesine tepki gösteren Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, "Konu Ülkücü harekete kumpas kurmak olunca tüm bozguncular, başı bozuklar, mankurtlar birleşmiş…!" dedi.

Konu Ülkücü harekete kumpas kurmak olunca tüm bozguncular, başı bozuklar, mankurtlar birleşmiş…! https://t.co/zKm6y0zlB4 — Fatih Aydın (@fatihaydin_TC) July 1, 2024

Fotoğraflı bir paylaşım yapan Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Kerim Doğanoğlu ise, "Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsi bozuk adam cinsine çeker. FETÖ ve CHP ile aynı mevzide olan yüz karaları!" ifadelerini kullandı.

Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsi bozuk adam cinsine çeker.



FETÖ ve CHP ile aynı mevzide olan yüz karaları! pic.twitter.com/FvjTpQLHCT — Kerim Doğanoğlu (@kerim_doganoglu) July 1, 2024

Ayrıca, Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, Aydın'ın paylaşımını alıntılayarak şunları söyledi:

"Ne kadar hain, davasına ihanet eden varsa orda, yazıklar olsun şeytan suratlı müsfetteler!!"