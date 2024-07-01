Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş davası mesajı: Buradayım!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş davasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Buradayım! Mahkeme salonunda katillerin ve arkanızdaki ağababalarınızın gözünün içine bakıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş davası mesajı: Buradayım!

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara’nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022’de, bir aracın arkasına saklanan tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürülmüştü.

Ateş’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması, bugün Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülmeye başladı.

"BURADAYIM"

Duruşmada Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yan yana oturan Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Buradayım! Mahkeme salonunda katillerin ve arkanızdaki ağababalarınızın gözünün içine bakıyorum."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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