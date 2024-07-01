AKP'nin önemli ismi evleniyor

İktidar kulislerinde bazı bakanların değişeceği son zamanların gündemi haline gelirken bir gündemin daha olduğu ortaya çıktı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Ankara kulislerinde konuşulan konulardan birinin de AKP’deki düğün hazırlıkları olduğu belirtiliyor.

AKP’nin önemli isimlerinin başında gelen, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, MHP’nin yarı resmi yayın organı BengüTürk TV’de “Hariciye” isimli programın editörlüğünü yapan Ecem Toplar ile evlilik hazırlığında olduğu kaydedildi.

İkinci olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı ve AKP Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan da dünya evine girmeye hazırlanıyor. İkilinin nişan yaptığı ve önümüzdeki haftalarda düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

Ayrıca AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un kızı Ayça Altınok ise iş Ankara Ticaret Odası eski Başkanı ve Besa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci’nin oğlu olan Efe Bezci ile nişanlandı.

İkilinin düğün tarihinin ise henüz belirlenmediği kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem